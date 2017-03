Myanmar trục xuất ngôi sao Dương Tử Quỳnh

Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên ngôi sao này đã nhận lời thủ vai nhà chính trị Myanmar từng đoạt giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi.

Dương Tử Quỳnh bị trục xuất khỏi Myanmar do vai diễn chính trị - Ảnh Reuter

Dương Tử Quỳnh bị buộc phải rời khỏi Myanmar trên chuyến bay đầu tiên ngay khi cô vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Yangon (thành phố lớn nhất Myanmar) vào ngày 22-6.

“Cô ấy bị trục xuất vì đang nằm trong danh sách đen của chính quyền,” một nhân viên Cục xuất nhập cảnh Myanmar cho hay. Người này yêu cầu được giấu tên bởi cô ta không đủ thẩm quyền trả lời phỏng vấn báo chí.

Người phát ngôn của bà Suu Kyi cũng đã xác nhận thông tin Dương Tử Quỳnh bị trục xuất nhưng không tiết lộ thêm bất kì chi tiết nào.

Hiện tại, dư luận đều cho rằng sự việc trên bắt nguồn từ vai diễn Aung San Suu Kyi của Dương Tử Quỳnh trong phim The Lady (Quý bà).

The Lady, do đạo diễn người Pháp Luc Besson thực hiện, kể lại chuyện tình giữa Suu Kyi và người chồng quá cố Michael Aris cũng như nỗi đau chia cắt mà hai người phải chịu đựng do việc Suu Kyi bị quản thúc suốt nhiều năm.

Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Myanmar năm 1990. Tuy nhiên, chính quyền quân sự nước này không công nhận chiến thắng ấy và đã quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi tới tận tháng 11 năm ngoái .

Bà Aung San Suu Kyi đã đoạt giải Nobel Hòa bình.

Dương Tử Quỳnh - người từng làm nên tên tuổi qua các bộ phim như 007: Tomorrow never dies (Điệp viên 007: Ngày mai không lụi tàn), Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ, tàng long) đã được chọn thể hiện nhân vật Aung San Suu Kyi. Để chuẩn bị cho vai diễn, hồi cuối năm ngoái, nữ diễn viên người Malaysia này đã có cuộc tiếp xúc với bà Suu Kyi tại Yangon.

Hiện tại, ngoài những phân đoạn phim đã thực hiện tại Myanmar, The Lady đang được quay ở Thái Lan, Anh, Pháp và dự định sẽ ra mắt khán giả vào tháng 10 tới.

Theo Nguyên Phạm - Thiên Hương (TTO / Reuters, AP)