Nam ca sĩ duy nhất của Boney M qua đời

Bobby Farrell, nam ca sỹ duy nhất trong nhóm nhác huyền thoại Boney M ra đi ở tuổi 61

Trước đó, người ta đã từng nghe nam ca sĩ của Boney M than phiền hơi khó thở ngay trước đêm biểu diễn. Trong thời gian qua, ông đã có triệu chứng của bệnh tim, khó thở và có vấn đề về dạ dày.

“Mọi người tìm thấy anh ấy chết trên giường trong khách sạn. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ”, đại diện của Bobby thông báo.

Bobby Farrell sinh tại Aruba nhưng sống ở Amsterdam, Hà Lan trước khi chết. Ông rời khỏi quê hương năm 15 tuổi và làm nghề thủy thủ. Sau đó ông đến Nauy và Đức theo đuổi công việc của một DJ. Năm 1974, Farrell gia nhập vào nhóm Boney M. Ông là nam ca sĩ và cũng là vũ công duy nhất của nhóm.

Trước khi nhóm nhạc tan rã vào năm 1986, Boney M từng làm mưa gió trên khắp thế giới vớinhững ca khúc nhạc disco như Daddy Cool, By the Rivers Of Babylon...

Theo S.H (ANTĐ)