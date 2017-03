Nam diễn viên lấy vợ sớm

Lâm Vinh Hải cưới từ năm 22 tuổi

Khoảng 4 năm trước, khán giả bắt đầu biết đến Lâm Vinh Hải với vai trò trưởng nhóm nhảy MTE, thường xuyên xuất hiện bên cạnh ca sĩ Mỹ Tâm trong các chương trình ca nhạc. Sau đó, anh được chú ý nhiều hơn khi "họa mi tóc nâu" mời đóng vai chính trong MV Sai vào đầu năm 2012.

Tuy nhiên, khán giả thực sự bị "hút hồn" bởi tài năng và gương mặt điển trai của Lâm Vinh Hải kể từ khi anh tham gia cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy và đoạt ngôi quán quân. Sau cuộc thi, dù được hàng vạn người hâm mộ và liên tục bày tỏ tình cảm trên facebook cá nhân, Lâm Vinh Hải vẫn không giấu chuyện anh đã có vợ con.

Lâm Vinh Hải nhiều lần công khai xuất hiện cùng vợ.

Sinh năm 1989, Lâm Vinh Hải khiến nhiều người ngạc nhiên khi lập gia đình quá sớm. Nhưng anh quan niệm, tình yêu không bao giờ là cuộc phiêu lưu. "Tôi không phải kiểu đàn ông thích tìm hiểu nhiều cô gái hoặc đùa giỡn với họ. Với tôi, tình yêu quý giá và phụ nữ là những người đáng được yêu thương. Khi tìm được người mình yêu, tôi sẽ luôn trân trọng họ".

Nói về bà xã, Lâm Vinh Hải tiết lộ, họ không hề đám cưới vội vàng. Cả hai đã có hai năm quen biết và 3 năm yêu nhau, sau đó mới tổ chức hôn lễ. "Thời gian đầu, cả hai đều không để ý nhau, gặp chỉ chào hỏi chứ không tiếp xúc nhiều. Năm 2008, cả nhóm casting vào dự án liveshow Sóng đa tần của chị Mỹ Tâm, tôi và bà xã mới nói chuyện nhiều, rồi yêu nhau lúc nào không biết", quán quân So you think you can dance phiên bản Việt chia sẻ.

Hình ảnh hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Nói về "một nửa", Lâm Vinh Hải dành cho chị những lời rất tình cảm. "Bà xã tôi là một người rất chu đáo, dễ thương và có bản lĩnh trong công việc lẫn cuộc sống. Không chỉ coi nhau như người yêu, tôi và cô ấy còn là bạn thân, là đồng nghiệp. Chúng tôi luôn tin tưởng và chia sẻ với nhau tất cả mọi điều. Cuộc sống gia đình của tôi bây giờ rất hạnh phúc". Vợ Lâm Vinh Hải hiện là quản lý nhóm nhảy của anh.

Sao ''Đất phương Nam'' cưới từ năm 25 tuổi, giờ có con 4 tuổi

Bé An Đất phương Nam - Hùng Thuận và vợ kết hôn năm 2008 khi mới 25 tuổi và vợ anh 22 tuổi.

Vốn là người sống tình cảm và khép kín nên dù lấy vợ được 5 năm nhưng rất ít khi Hùng Thuận chia sẻ chuyện vợ con trên mặt báo. Điều này càng khiến mọi người trở nên tò mò và hiếu kỳ hơn.

Vợ chồng "bé An" xì tin.

Hùng Thuận và vợ quen nhau từ năm 2006. Chính vợ từng là fan của anh và tìm mọi cách để xin số điện thoại, chat và hẹn hò với Hùng Thuận trước. Khi đó cô còn đang học ở Mỹ. Vân đã dõi theo Hùng Thuận trong từng bước đường của anh. Đặc biệt khi thấy anh chàng diễn viên tham gia nhóm nhạc MBK thì Thanh Vân càng thêm yêu thích thần tượng của mình.

Con trai kháu khỉnh của họ.

Tại hai lần chat qua mạng và gặp gỡ đầu tiên, Hùng Thuận rất ấn tượng với chiếc mũi dọc dừa rất cao, rất đẹp của Thanh Vân. Trước giờ, đó cũng là nét mà anh hay chú ý và thích thú nhất ở các cô gái. Vậy là anh chàng nhanh chóng lưu lại số điện thoại của nàng và nảy sinh ý đồ tán tỉnh.

Giờ đây, khi đã có cậu con 4 tuổi, hai vợ chồng Hùng Thuận vẫn rất nhí nhảnh và thường xuyên “trốn con đi chơi”. Sao ''Nhật ký Vàng Anh'' bất ngờ cưới vợ và đã có con 3 tuổi

Hot boy Anh Vũ của Nhật ký Vàng Anh sinh ra trong một gia đình nghệ thuật và chỉ xấp xỉ tuổi của Hoàng Thùy Linh. So với các bạn diễn trong Nhật ký Vàng Anh, Anh Vũ đến với khán giả khá chậm và thầm lặng. Anh còn một đam mê khác là ca hát, từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và là thành viên của nhóm nhạc gồm 5 thành viên IMI.

Thành viên khá trầm lắng của Nhật ký vàng Anh.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc của cặp đôi này.

Chỉ cách đây vài tháng, Anh Vũ vẫn giữ bí mật chuyện tình duyên của mình. Khi được hỏi về việc chàng đã có người yêu chưa thì anh xin được phép không tiết lộ.

Bất ngờ là, ngày 8/1, chàng hot boy Anh Vũ trong 5S Online bất ngờ cưới vợ. Trong lễ cưới của Anh Vũ còn có sự xuất hiện của cậu con trai 3 tuổi đáng yêu.