Nam diễn viên nổi tiếng chết thảm trong nhà tắm

Xác của Philip Seymour Hoffman được phát hiện trên sàn nhà tắm trong căn hộ của ông tại New York vào lúc 11h30 ngày chủ nhật, 2/2. Nguyên nhân ban đầu được xác định là Philip Seymour Hoffman đã dùng ma túy quá liều.

Một nguồn tin từ sở cảnh sát New York xác nhận Hoffman chết với ống tiêm còn đang cắm ở cánh tay với hai túi nhỏ đựng heroin đã trống trơn được vứt gần đó.

Hồi tháng 5/2013, Hoffman đã phải nhập trại cai nghiện heroin. Lúc đó, khi trả lời TMZ, Hoffman nói rằng ông bị nghiện trở lại vào năm 2012 sau 23 năm cai nghiện.

Khi hay tin dữ, tài tử George Clooney, đạo diễn và là bạn diễn của Hoffman trong phim The Ides of March nói: "Không có từ gì diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, thật khủng khiếp!”.

Còn Tom Hanks, bạn diễn của Hoffman trong Charlie Wilson's War nói: "Đây thực là một ngày kinh khủng với những anh từng làm việc với Philip. Anh ấy là một tài năng lớn".

Hoffman được đánh giá là 1 trong những diễn viên xuất sắc nhất trên màn ảnh lẫn sân khấu kịch trong sự nghiệp kéo dài 23 năm qua.

Năm 2005, vai Truman Capote trong phim Capote đã mang về cho ông tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hoffman còn 3 lần được đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho các vai diễn trong The Master, Doubt và Charlie Wilson's War.

Trong lĩnh vực sân khấu, Hoffman cũng gặt hái được những thành công vang dội. Ông đã từng 3 lần được đề cử giải Tony cho Nam diễn viên xuất sắc nhất các năm 2000, 2012 cho các vai diễn trong True West and Death of a Salesman và đề cử năm 2003 cho Long Day's Journey into Night. Hoffman cũng từng đạo diễn vài vở kịch.

