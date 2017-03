Nam, nữ công an thi năng khiếu, trình diễn thời trang

Tham dự hội thi có 16 đội thi gồm công an các huyện, thành phố và các khối văn phòng, xây dựng lực lượng, cảnh sát và an ninh thuộc công an tỉnh. Với chủ đề của hội thi “Công an Bà Rịa-Vũng Tàu làm theo lời Bác”, 16 đội (mỗi đội ít nhất có 8 thí sinh) trải qua ba phần thi gồm thi kiến thức, thi năng khiếu, thi trình diễn thời trang.

Trong phần thi năng khiếu, các đội tham gia đã thể hiện tài năng bằng các tiết mục văn nghệ múa, hát, kịch, ngâm thơ rất đặc sắc, được đầu tư kỹ lưỡng với những chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, người chiến sĩ CAND, ca ngợi quê hương đất nước, nhịp sống trẻ… Những tiết mục này mang đến một không khí lúc trầm lắng, khi vui tươi, sôi động, hấp dẫn.

Ban giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo công an các địa phương, phòng nghiệp vụ cũng như rất đông khán giả nhà tham dự đã dành rất nhiều tràng pháo tay cổ vũ cho phần thi thứ ba - phần trình diễn thời trang của các đội. Hầu hết các đội đều chọn trang phục dự thi là áo dài với những chủ đề khác nhau được thể hiện trên từng tà áo. Trong đó, nhiều bộ đã gây xúc động mạnh, ấn tượng cho người xem khi thể hiện trên đó tình yêu quê hương, hướng về biển đảo, truyền thống dân tộc kết hợp với những nét hiện đại…

Ngoài ra, một số đội cũng đã chọn trang phục thể thao, dạ hội để trình diễn tạo sự sôi động, trẻ trung và hấp dẫn.

Kết quả chung cuộc, đội thi của Phòng CSGT đường bộ (PC67) đạt giải nhất, đội An ninh 1 và Công an huyện Châu Đức đạt giải nhì và đội Phòng PV11, đội Công an huyện Xuyên Mộc và Công an TP Vũng Tàu đạt giải ba.



Tiết mục tài năng của Công an TP Bà Rịa.



Phần trình diễn áo dài của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH



Tiết mục của các cô gái Phòng CSGT (PC67)



Phần thuyết trình của đại diện đội cảnh sát

Trang phục dạ hội của Đội PV11

Trao giải cho các đội đoạt giải