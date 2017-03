Nản lòng với việc in sách

Vì đâu một nhà văn ít nhiều có uy tín trong giới cầm bút lại “giận dỗi” với giới làm xuất bản? Chị đã cho chúng tôi biết:

- Năm ngoái, tôi gửi bản thảo truyện ngắn và tạp bút đến một NXB, sau khi nói chuyện với giám đốc và trước đó, người phụ trách chung về nội dung bản thảo đã đọc và đồng ý in. Họ chuyển bản thảo xuống cho một biên tập viên để người này đọc. Tôi chờ hơn nửa năm không thấy hồi âm gì. Hỏi thì ngại mà không hỏi thì ấm ức. Cuối cùng, hóa ra là người được giao bản thảo im lặng suốt nửa năm tại vì… gọi cho tôi không được. Khi gặp tôi, người đó “tiện thể” thông báo: “Không in chung truyện ngắn với tạp bút được, muốn in thì phải thêm truyện hoặc thêm tạp bút, tách ra in” và “phải đợi” người đó “thẩm định” lại nữa. Việc tìm số điện thoại của một phóng viên (Hồng Hạnh hiện đang làm báo tại TP.HCM) không quá khó khăn... Đôi lúc, tôi tự hỏi mình: trong một NXB có bao nhiêu người có quyền “quyết định in” một quyển sách? Điều này quả là một bí mật mà tôi chưa khám phá được!

* Chỉ có vậy thôi mà chị đoạn tuyệt với việc in sách à?

- Đoạn tuyệt thì… không. Nhưng thú thật là tôi mệt mỏi việc chờ đợi phải mở “năm cửa, bảy lần ổ khóa” rồi. Tâm lý “hạ cố đọc bản thảo” rồi cách làm việc theo kiểu “ban ơn mưa móc” đã ngăn cản không ít bước chân người viết trẻ tìm đến các NXB. Dĩ nhiên, tôi cũng biết thù lao biên tập viên chưa tương xứng nên cũng làm hạn chế nhiệt tình công việc của họ. Nhưng, tôi nghĩ quan trọng hơn cả vẫn là thái độ ứng xử giữa người làm xuất bản với tác giả. Thà cứ nói thẳng: “Sách của anh chị dở quá”. Hoặc, khi nhận bản thảo thì cho biết thời gian trả lời in hay không để người ta khỏi mỏi mòn chờ đợi. Một số người nói: Từ chối thì ngại quá, nên tôi im luôn. Tôi nghĩ sự “im luôn” ấy có khả năng giết chết đam mê sáng tác của người cầm bút, nhất là những người viết trẻ, chưa có tiếng tăm gì.

* Các đơn vị làm sách tư nhân thì sao, thưa chị?

- Với đa số tư nhân làm xuất bản, vấn đề quan trọng nhất là lợi nhuận. Nhìn lại những quyển sách bán chạy của các tác giả trẻ VN trong năm qua, bạn sẽ thấy đa số đều có yếu tố sex và cái gì đó gây sốc (đồng tính chẳng hạn). Phần lớn tư nhân làm sách không “mặn mà” gì với những quyển sách không nằm trong dự đoán bán chạy của họ.

* Nhưng thưa chị, nhiều cuốn sách không giật gân, sex, sốc… vẫn phát hành rất tốt nếu biết quảng bá?

- Quảng bá sách phức tạp lắm! Người không giỏi quan hệ như tôi cảm thấy khá khó khăn. Sách in ra, chỉ biết nhờ bạn bè cùng làm báo như mình chịu khó “để mắt”. Khi NXB Kim Đồng in Chuyện của nhóc Bill, tôi nhờ phóng viên một tờ báo mạng giới thiệu. Cô nói: “Mảng sách bên em đã ký hợp đồng độc quyền quảng cáo với nhà sách V. rồi, sách của chị không do nhà sách ấy phát hành nên không giới thiệu được”…

* Vậy việc chị chọn blog để đưa tác phẩm đến người đọc - có phải là một phản ứng “tiêu cực” hay không?

- Tôi vẫn xác tín rằng “người đọc là mục tiêu cuối cùng của người viết”. Giấy hay blog chỉ là hai trong những cách thức đưa tác phẩm đến người đọc. Tôi cần bạn đọc. Và, với tôi, 1.000 bạn đọc trên mạng cũng có ý nghĩa như 1.000 bạn đọc mua sách. Blog là một kênh giao tiếp giữa tác giả và người đọc rất tốt. Độc giả sẽ phản hồi ngay bằng cách comment, gửi message, E-mail cho tác giả. Tất nhiên, nói đi phải nói lại, cầm quyển sách trên tay còn thơm mùi mực, được ký tặng bạn bè, người đọc và sung sướng nhìn họ nâng niu sách, giở từng trang sách ra đọc là một niềm vui không gì sánh được của người viết.

* Xin cảm ơn chị!