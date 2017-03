Nâng ngân sách làm phim về nhà tiên tri Mohammed

Theo chủ tịch của Alnoor là Ahmed Al-Hashemi chia sẻ với AFP hôm 18/12 thì loạt phim này “sẽ bao gồm bảy tập thay vì ba tập như thông báo trước đó.”



Ông cho biết “một đội ngũ những chuyên gia đã hoàn thiện phần kịch bản sau khi trải qua rất nhiều thách thức.”



Vào năm 2009, Alnoor cho biết họ đang tìm ngân sách để làm phim và nhà sản xuất sẽ là Barrie Osborne – một tên tuổi của Hollywood trong hơn 40 năm qua và từng đứng sau nhiều phim bom tấn như “Lord of the Rings” hay “The Matrix”.



Do những quy tắc của đạo Hồi về việc sử dụng hình ảnh Nhà tiên tri, Mohammed sẽ không xuất hiện trực tiếp trong loạt phim này.



Sheikh Yusuf Qaradawi, trưởng Hiệp hội các nhà nghiên cứu đạo Hồi sẽ là người tìm hiểu tài liệu cũng như cố vấn kỹ thuật cho bộ phim. Hãng Alnoor cũng cho biết bộ phim sẽ nói tiếng Anh và được dịch sang nhiều thứ tiếng khác “nhằm sửa chữa hình ảnh sai trái mà xã hội phương Tây luôn nghĩ về đạo Hồi.”



Vào đầu năm nay, một bộ phim ngân sách thấp được sản xuất tại Mỹ có tên “Innocence of Muslims” với nội dung phỉ báng Nhà tiên tri Mohammed đã làm dấy lên phong trào bạo lực chống Mỹ ở khắp thế giới Hồi giáo.





Theo Quốc Thịnh (Vietnam+)