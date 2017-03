"Narnia 3" ra mắt khán giả

Edmund, Lucy Pevensie, Eustace và sư tử Aslan trong phim Narnia 3 - Ảnh: IMDB



Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Phim phóng tác từ phần 3 thuộc bộ 7 quyển The chronicles of Narnia của C.S.Lewis xuất bản từ thập niên 1950. Hai tập phim trước là The chronicles of Narnia: the lion, the witch and the wardrobe (2005) và The chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) đều do hãng Walt Disney phát hành.Anh em nhà Pevensie gồm Edmund (Skandar Keynes), Lucy (Georgie Henley) cùng người em họ Eustace (Will Poulter) bất ngờ bị cuốn vào bức tranh rồi lọt vào thế giới Narnia, trên con tàu Dawn Treader cùng đồng hành với vua Caspian và chú chuột chiến binh Reepicheep. Họ đã chạm trán với yêu tinh, phù thủy, vượt qua nhiều cám dỗ từ của cải giàu sang đến sắc đẹp và cả quyền lực để gặp lại người bạn - sư tử Aslan.Bước vào thế giới của C.S.Lewis, khán giả - đặc biệt là thiếu nhi sẽ bị lôi cuốn bởi sự hoành tráng, trí tưởng tượng phong phú lẫn những tình tiết thú vị, hài hước. Khả năng kỳ diệu của kỹ xảo, của công nghệ 3D liên tục dẫn dắt người xem đến với thế giới đầy huyền bí, cổ xưa đậm chất thần thoại. Tương tự như tập mới nhất của Harry Potter (Harry Potter và bảo bối tử thần), Narnia 3 cũng xoay quanh chủ đề: pháp thuật nào sẽ lên ngôi để chiến thắng cái ác. Khác chăng trong Narnia 3 có thêm con tàu Dawn Treader - biểu tượng của Narnia - mạnh mẽ, kiên cường cùng hiệp lực với thủy thủ đoàn chống lại phe ác.Tuy nhiên, phim chỉ mới dừng lại ở sự mô phỏng, chưa hoặc ít chuyển tải được tinh thần mà C.S.Lewis muốn gửi gắm đến giới trẻ: sức mạnh tinh thần sẽ giúp con người lớn mạnh, vượt qua nghịch cảnh, đặc biệt trong giai đoạn khi chiến tranh thế giới thứ 2 vừa kết thúc đầy bi thương ở châu Âu.Sau thành công về doanh thu của phần 1 (745 triệu USD) và phần 2 (419 triệu USD), Narnia 3 hứa hẹn mang về cho hãng phát hành 20th Century Fox lợi nhuận cao khi ra mắt vào đúng mùa Giáng sinh 2010. The chronicles of Narnia: the voyage of the Dawn Treader khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10.12, cùng thời điểm với Bắc Mỹ.