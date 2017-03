Natalie Portman đính hôn với Benjamin Millepied

Theo Thanh Phương (Vietnam+)



Nguồn tin trên cũng xác nhận hai người đang chờ đợi đứa con đầu lòng ra đời.Portman, 29 tuổi, đã gặp Millepied, vũ công chính của trường New York Ballet, khi đang thực hiện bộ phim "Black Swan."Millepied, 33 tuổi, ở Bordeaux, Pháp, chính là người đã huấn luyện Natalie Portman và Mila Kunis những vũ đạo ballet trong bộ phim này. Vũ công nổi tiếng thế giới này thậm chí cũng tham gia một vai diễn nhỏ trong phim.Dù còn trẻ nhưng Portman đã gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 2005, cô đoạt giải Quả cầu Vàng "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim “Closer.”Trong năm 2008, Portman là thành viên trẻ nhất trong Ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes lần thứ 61, trong khi phim đầu tiên do cô đạo diễn - “Eve,” được chiếu mở màn Liên hoan phim quốc tế Venice ở Italy, lần thứ 65 ở hạng mục phim ngắn.“Black Swan” - phim mới nhất của Natalie Portman, do đạo diễn Darren Aronofsky thực hiện, cũng đang trên công cuộc chinh phục các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trên khắp thế giới.Portman đã nhận được đề cử Quả cầu Vàng, SAG và Oscar dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc cho sự xuất thần trong bộ phim này.Ngày 21/1 tới, Natalie Portman cũng giới thiệu bộ phim hài mà cô vừa hoàn tất cùng Ashton Kutcher mang tên “No Strings Attached”./.