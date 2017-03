Nathan Lee tưởng nhớ Whitney Houston

Đêm nhạc do phòng trà Da Vàng (206 Pasteur, quận 3) của nhạc sĩ Lê Quang tổ chức vào tối nay (26-2). Đây không chỉ là dịp các nghệ sĩ cùng hát lại những ca khúc của Whitney Houston mà còn là dịp để riêng Nathan Lee trình bày những ca khúc của danh ca này: All at once, I wanna Dance… Đây cũng là dịp để Nathan Lee gửi đến những khán giả yêu mến anh những ca khúc trong hai album vừa phát hành: Love Lee và Nữ vệ sĩ.

QT