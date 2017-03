“Né” làm phim thiếu nhi

Làm phim hoạt hình đem bỏ kho Phim truyện đã vậy, phim hoạt hình - sản phẩm được trợ giá để phục vụ thiếu nhi - còn ngán ngẩm hơn. Đều đều mỗi năm vài phim được sản xuất nhưng rồi cũng... đắp chiếu để đấy. Mọi năm, các phim của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam còn được Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đưa vào chương trình phim hè phục vụ thiếu nhi nhưng năm nay thì không. Ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, cho biết: “Phim hoạt hình Việt thời lượng ngắn, phải gom nhiều phim mới đủ 70 phút cho 1 suất chiếu. Chất lượng phim lại có hạn nên không đủ sức cạnh tranh với phim ngoại. Những năm trước, chùm phim Việt Nam luôn có số lượng người xem rất thấp so với các phim ngoại chiếu cùng địa điểm”. Vì không đủ tự tin đứng cạnh phim ngoại tại các rạp, năm nay, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam tự phát hành chùm phim của mình tại trụ sở hãng. Phòng chiếu 150 ghế nhưng cũng chỉ phục vụ các suất chiếu theo hợp đồng vào cuối tuần. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - đơn vị quản lý Hodaffim - nơi sản xuất Chuyện về người con của rồng (đạo diễn Phạm Minh Trí), than: “Chuyện về người con của rồng là phim dài 90 phút, được đầu tư gần 7 tỉ đồng, chất lượng cũng khá ổn nhưng lại không được đưa ra rạp khai thác. Lý do là phim được làm nhân kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long nên bản quyền thuộc về Hà Nội. Hà Nội có Trung tâm Văn hóa Kim Đồng hoành tráng thế mà không đem Chuyện về người con của rồng ra khai thác, cứ để chiếu phim ngoại, thật xót quá”. Cứ cho rằng chất lượng chưa hay nhưng dù là lý do gì thì không thể phủ nhận một điều: điện ảnh Việt đang thờ ơ với khán giả nhí.