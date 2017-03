"Nếu là gay, tôi sẽ thừa nhận"

Theo lời kể của Long Nhật, một tháng trước, trong thời gian anh cùng Sỹ Nguyễn ra Hà Nội biểu diễn, hai nữ ca sĩ trẻ đem lòng yêu cậu học trò của anh. Cả hai thường xuyên đi chơi cùng Sỹ Nguyễn khi Long Nhật không ở bên, đặc biệt là thời điểm anh trở về Sài Gòn và cậu học trò ở lại thủ đô chạy show. Khi biết chuyện, nam ca sĩ Về quê ngoại với tư cách là quản lý của Sỹ Nguyễn đã khuyên cậu học trò nên tập trung cho sự nghiệp và không nên sa đà vào chuyện yêu đương.

Long Nhật cho biết: “Tôi nói với cậu ấy, nếu chỉ yêu chơi bời thì nên dừng lại bởi đó có thể là nguyên nhân nảy sinh nhiều rắc rối sau này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định có nên duy trì mối quan hệ này hay không. Nếu yêu thật lòng, hãy đàng hoàng đến với nhau chứ đừng đùa giỡn như thế”. Sỹ Nguyễn sau đó đã thú nhận chỉ “qua lại” với hai nữ ca sĩ kia vì vui vẻ chứ không hề có ý định sẽ gắn bó lâu dài. Cậu học trò trở về Sài Gòn để luyện tập thanh nhạc, vũ đạo, chuẩn bị thu âm cho các sản phẩm âm nhạc mới theo ý nguyện của người thầy. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rắc rối khi một trong hai nữ ca sĩ đi rêu rao khắp nơi rằng Long Nhật là người ngăn cản tình yêu giữa cô và Sỹ Nguyễn. Thậm chí cô còn gọi điện cho nam ca sĩ gốc Huế dọa nạt: “Anh có cần tôi lên báo phanh phui hết mọi vấn đề không? Ai mà không biết Sỹ Nguyễn là người tình của anh suốt bao nhiêu năm. Tôi là kẻ vô danh, chẳng có gì để mất nhưng anh là ngôi sao nên anh cứ liệu đấy!”.

Ngoại hình thư sinh và tính cách nhẹ nhàng của Long Nhật khiến nhiều người nghi ngờ về giới tính của anh. Ảnh: Lương Trần.

“Họ bỗng dưng dựng lên một câu chuyện không hề có thật và đi nói với những người trong giới rằng tôi yêu cậu học trò của mình. Điều đó khiến tôi sợ hãi và lo âu. Mấy năm qua cũng vì tin đồn giới tính mà tôi không xuất hiện trên báo chí và truyền hình nhằm tạo ra khoảng cách an toàn cho gia đình bé nhỏ. Vậy mà bây giờ lại vướng phải sự cố này. Vẫn biết, thế giới giải trí này rất lắm thị phi nhưng tôi không ngờ một ngày, tin đồn giới tính lại tiếp tục rơi xuống đầu tôi. Những lời lẽ cay nghiệt của nữ ca sĩ kia như lưỡi dao cứa vào vết thương cũ khiến nó rỉ máu. Khi tôi gọi điện để hỏi rõ mọi chuyện thì cô ấy đòi ‘giải quyết’ tôi”, Long Nhật chia sẻ tâm trạng lúc tin đồn ngày càng lan rộng.

Một số bạn bè trong giới khuyên nam ca sĩ nên nhờ công an can thiệp để bảo đảm cho sự an toàn của anh trong mỗi lần đi biểu diễn. Tuy nhiên, Long Nhật đã không làm như thế mà chỉ dặn các bầu sô sắp xếp sao cho anh và nữ ca sĩ kia không đụng mặt nhau trong một chương trình. Thế nhưng, đêm ca nhạc diễn ra tại Bắc Ninh cách đây không lâu, Long Nhật và nữ ca sĩ kia đều nằm trong danh sách các ca sĩ tham gia. Anh kể: “Mọi người gọi điện thoại dặn tôi nên cẩn thận vì ai cũng sợ cô ấy sẽ làm ầm ĩ ở phía sau sân khấu. Tính tôi hiền lành, trói gà cũng không chặt, thậm chí một con kiến tôi cũng không nỡ giết chứ chưa nói đến việc đi cãi cọ với người khác. Rất may là đêm diễn đó đã không xảy ra chuyện gì. Trở về khách sạn, tôi điện thoại cho Sỹ Nguyễn và nói, tôi thực sự mệt mỏi. Nếu cậu ấy cảm thấy yêu cô ấy thật lòng thì hãy đi theo, đừng lôi tôi vào chuyện này”.

Nam ca sĩ và cậu học trò Sỹ Nguyễn bị đồn là "tình nhân" khi luôn kè kè ở bên nhau trong suốt 5 năm qua. Ảnh: L.N.

Long Nhật càng đau đớn hơn khi hai cô em gái ruột ở Huế và người vợ từ Hải Phòng điện thoại bắt anh giải thích mọi chuyện. Anh buồn bởi những lời trách mắng của vợ: “Anh thấy chưa, không cho anh đi hát thì anh nhớ nghề, ủng hộ anh thì lại xảy ra chuyện như thế này. Con cái giờ cũng lớn lên rồi, anh làm thế nào thì làm để Bin và Mun (tên con trai và con gái của Long Nhật) không phải xấu hổ vì bố nó”. Chính những lời nói này khiến nam ca sĩ dằn vặt bản thân trong mấy tuần qua. Anh bảo: “Có thể mọi người chưa trải qua cảm giác bị hăm dọa nên thấy mọi chuyện bình thường. Còn bản thân tôi thì rất sợ. Tôi như đang đứng trên sân khấu hát dưới ánh đèn sáng rực thì bỗng nhiên có một hòn đá to ném vào đầu khiến tôi chảy máu. Không những tôi bị thương mà người thân của tôi cũng đau lòng”. Và anh quyết định lên tiếng nói về tin đồn bởi anh sợ ngày nào đó, bỗng dưng có thông tin thất thiệt lan truyền thì anh thanh minh cũng chẳng ai tin.

“Nếu tôi và Sỹ Nguyễn yêu nhau, tôi sẽ không ngại cầm tay cậu ấy lên mặt báo công khai bởi tôi có làm chuyện gì phạm pháp đâu. Tình yêu không hề có tội. Tôi sẵn sàng thừa nhận mình là giới tính thứ 3 nếu đó là sự thực. Cách đây hơn 10 năm khi dính tin đồn giới tính, bố đã gọi tôi lại và khuyên, nếu tôi là gay thì hãy nói cho mọi người biết về xu hướng tình dục của mình bởi không ai chọn được quê hương, cha mẹ và giới tính. Vì thế bố bảo tôi hãy ngẩng cao đầu để sống với những gì tạo hóa đã ban cho. Nhưng tôi đâu phải là gay. Cũng đừng ai nghĩ, tôi lập gia đình là để che đậy thân phận của mình. Có ba loại người không bao giờ giấu được cảm xúc của mình đó là kẻ say, người đang yêu và người thuộc giới tính thứ 3. Từ ánh mắt, hành động đến lời nói của họ đều thể hiện ra hết. Chuyện mọi người hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Sỹ Nguyễn là điều đương nhiên bởi mấy năm qua cậu ấy luôn theo tôi trong từng đêm diễn. Cậu ấy cao to, đẹp trai, trong khi tôi nhỏ bé, yếu ớt. Tuy nhiên, quan trọng là gia đình tôi và cha mẹ của Sỹ Nguyễn nghĩ như thế nào. Vợ và hai con tôi đều yêu quý cậu ấy, còn gia đình Nguyễn cũng thương yêu tôi như con nuôi”, Long Nhật giãi bày tin đồn anh và cậu học trò đang yêu nhau.

Long Nhật chia sẻ, scandal chỉ khiến anh thêm mệt mỏi chứ không thể làm nên tên tuổi của anh. Mới đây, khi bắt đầu đi diễn trở lại, nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ lớn từ phía người hâm mộ. Anh cũng phát hành liền một lúc 3 CD mới. Ảnh: Lương Trần.

Nam ca sĩ rất sợ tin đồn này sẽ khiến cho anh sụp đổ như scandal của 10 năm trước. Anh nói, nếu như vậy, anh sẽ không có nhiều cơ hội và thời gian để gây dựng lại tên tuổi bởi anh đã già, trong khi lứa ca sĩ đàn em thì ngày càng mọc lên như nấm. Long Nhật cũng lo ngại khán giả sẽ nghĩ anh dựng lên chuyện về tình yêu đồng tính với cậu học trò để đánh bóng tên tuổi sau nhiều năm "ở ẩn". Nhưng anh có lòng tin, thương hiệu Long Nhật vẫn còn lưu lại trong lòng người yêu nhạc và mọi người sẽ hiểu anh.

Trước khi chia sẻ chuyện rắc rối này, Long Nhật đã bàn bạc rất kỹ với bố mẹ và bà xã. Bố anh dặn nên cẩn trọng trong từng phát ngôn để khán giả không hiểu lầm bởi chỉ cần nói sai câu gì, gia đình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là hai đứa con nhỏ của anh. Long Nhật tâm sự: “Mấy hôm nay, bà xã điện cho tôi suốt. Trước khi tôi quyết định trở lại con đường ca hát, cô ấy từng linh cảm có chuyện xấu xảy ra với tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dừng nghiệp cầm ca lại để phụ cô ấy kinh doanh và dành thời gian chăm lo cho hai đứa nhỏ. Vinh quang trong nghề tôi đã nếm quá đủ, giờ tôi còn mong nổi tiếng gì nữa đâu. Nhưng tôi vẫn còn yêu ánh đèn sân khấu và muốn được có cảm giác thăng hoa trong tiếng vỗ tay của khán giả. Vì thế, tôi xin bà xã cho tôi đi hát thêm 5 năm nữa rồi tôi sẽ yên ổn mở trung tâm ca nhạc, đào tạo lứa ca sĩ đàn em”.

Theo Lương Trần (Ngôi sao)