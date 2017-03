Ngã tư đường Abbey thành di sản văn hoá

Ngã tư đường Abbey xuất hiện trên bìa album Abbey Road (1969) của ban nhạc The Beatles - Ảnh: Wikipedia



Theo NGUYÊN PHẠM ( TTO, AFP, Reuters)



Phát biểu trước sự kiện trên, John Penrose - Bộ trưởng bộ Du lịch và di sản nói: “Không phải một toà lâu đài, cũng chẳng phải một nhà thờ, nhưng nhờ có 10 phút chụp hình (của nhóm The Beatles) vào buổi sáng tháng 8 năm 1969, ngã tư này đã trở thành một phần di sản của đất nước chúng ta”.Ông Penrose cũng cho rằng việc đường Abbey được công nhận là “bằng chứng xác thực nhất về sự nổi tiếng khắp toàn cầu của nhóm The Beatles”.Riêng đối với McCartney - thành viên ban nhạc The Beatles - thì 2010 là “năm may mắn nhân đôi” đối với cá nhân ông cũng như ban nhạc bởi lần đầu tiên các ca khúc của The Beatles xuất hiện trên iTunes và đường Abbey cũng được bảo tồn.Nằm ở phía Bắc thủ đô London, bên ngoài phòng thu Abbey - nơi The Beatles thực hiện album Abbey Road, ngã tư đường Abbey trở thành thành con đường đầu tiên (không phải một toà nhà) được chính phủ công nhận là di sản cấp II. Điều này đồng nghĩa với việc ngã tư Abbey sẽ không bị thay đổi, sửa chữa trừ khi có sự đồng tình từ chính quyền thành phố và những quyết định của chính quyền phải dựa trên ý nghĩa lịch sử, chức năng và hiện trạng của di tích.