Ngắm dàn sao làm "Đại sứ Trái tim"

Cuốn sách và chi hội từ thiện nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ tiền để gây quỹ mổ tim cho các em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.



Sách gồm 50 bài viết tâm lý vật lý trị liệu được trình bày rất chân phương, dễ hiểu nhưng sâu sắc do tác giả Minh Niệm viết.



Còn chi hội từ thiện Hiểu về Trái tim được thành lập với 50 nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, đó là 50 "Đại sứ Trái tim", cùng các nhà hảo tâm tâm huyết và chung tấm lòng muốn tham gia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.



Tại đêm ra mắt sách và chi hội tối qua, các Đại sứ trái tim nổi tiếng đều góp mặt, như: Diễn viên Diễm My, Việt Trinh, Đức Hải, Trung Dũng, Chi Bảo, Quyền Linh, Ngô Thanh Vân, vợ chồng Thanh Thúy-Đức Thịnh, Hoa hậu Giáng My, Đạo diễn Lê Hoàng, người mẫu Anh Thư, Dương Yến Ngọc, Phạm Thùy Dương, Cao Thùy Dương, Thái Hà, Đức Tiến, vợ chồng Bình Minh, vợ chồng Phi Thanh Vân, Vũ Khắc Tiệp, Quỳnh Như, Hoàng Điệp, Jennifer Phạm, Mai Phương Thúy, Thùy Dung, Thanh Hằng, ca sĩ Phương Thanh, Hồng Nhung, Minh Quân, Lâm Vũ, Nhật Tinh Anh, Trương Quỳnh Anh, Nghi Văn... Cùng ngắm những hình ảnh về họ.

Jennifer Phạm sau những ngày đóng phim cô đã xuất hiện trở lại trong các event.

Hoa hậu Thùy Dung thu hút mọi người bằng nụ cười rất tươi và thân thiện.

Ngô Thanh Vân.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My.

Người đẹp Cao Thùy Dương.

Hai chân dài Phạm Thùy Dương và Thái Hà cùng nhau đi dự tiệc.

Diễm My (giữa) cùng hai mẹ con Hoa hậu Giáng My.

Phương Thanh và Việt Trinh.

Diễn viên Anh Thư đi dự tiệc một mình.

Đạo diễn Lê Hoàng...

...Và đây là Quyền Linh cùng ca sĩ Lâm Vũ. Cả ba đều khá bận rộn với những cuộc điện thoại liên tiếp.

Giáng My tranh thủ trò chuyện cùng Đức Hải sau những ngày không gặp.

Hoa hậu Mai Phương Thúy ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Chân dài Thanh Hằng gợi cảm cũng không kém trong bộ đầm đen xẻ vai.

Ca sĩ Hồng Nhung khá vui vẻ và cô cười nói suốt trong đêm tiệc.

Vợ chồng diễn viên Thanh Thúy, Đức Thịnh.

Vợ chồng siêu mẫu Bình Minh.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh.

Diễn viên Quỳnh Anh.

