Ngắm hoa anh đào dưới chân Phú Sĩ

Hoa anh đào tại Nhật có nguồn gốc từ đào rừng ở vùng Hokkaido được lai tạo ra nhiều loại khác nhau. Tùy theo màu hoa, hương thơm và đặc tính khi ra hoa, có thể phân ra làm sáu loại: Yamazakura, Oyamazakura, Oshimazakura, Edohigan, Kasumirakura, Someiyoshino. Do đặc tính hoa to, có màu hồng nhạt và đẹp hơn các loại khác nên Someiyoshino được trồng và phủ khắp nước Nhật. Với người Nhật, hoa anh đào tượng trưng cho tinh thần Samurai của võ sĩ đạo: Biết hy sinh và chết cao đẹp. Người Nhật còn xem hoa anh đào tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù du và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Sân khấu chính của lễ hội hoa anh đào tại Công viên Ueno. Để xin visa vào Nhật, du khách liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM theo địa chỉ: 261 Điện Biên Phủ, quận 3. Tel: 08.39333510. Khai thác đường bay trực tiếp từ Sài Gòn đến Tokyo có các hãng hàng không: Vietnam Airlines, Japan Airlines và ANA (All Nippon Airways). Đồng bản địa của Nhật là đồng yen (1 USD = 91.93 JPY).