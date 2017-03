Ngắm nhan sắc 'tứ đại mỹ nhân' Sài Gòn thập niên 60-70

11 / 20

Năm 1975, Kiều Chinh cùng chồng di cư sang Mỹ, nơi bà tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình trong bộ phimM*A*S*H (1977), bộ phim gần như dựa trên câu chuyện về cuộc đời bà. Kiều Chinh cũng xuất hiện trên các bộ phim truyền hình như The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986)...