Ngắm những bức hình chưa công bố của Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, tên thật là Norma Jeane Mortensen, được xem là biểu tượng sex và hình tượng Pop nổi tiếng của thế giới trong thế kỷ 20. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò một người mẫu rồi dần “bước chân” vào làng điện ảnh.

Dù chỉ chuyên diễn vai phụ nhưng Marilyn Monroe vẫn luôn gây được ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất hài hước và vẻ đẹp gợi cảm. Những bộ phim như Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, The Seven Year Itch và Some like it hot đã làm nên tên tuổi của Marilyn Monroe.

Năm 1962, Marilyn qua đời ở tuổi 36 do sử dụng thuốc an thần quá liều. Cái chết bất ngờ của Marilyn đã khiến cả thế giới xôn xao và tới nay, nhiều bí ẩn quanh đó vẫn chưa được giải thích. Có nhiều ý kiến cho rằng, Marilyn chết là do bị mưu sát. Năm 1999, Marilyn Monroe được đưa vào danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Mỹ.

Những bức hình đen trắng dưới đây được thực hiện trước khi Marilyn Monroe gia nhập làng điện ảnh và trở thành ngôi sao nổi tiếng. Những bức hình này cũng được thực hiện trước khi nữ diễn viên xinh đẹp này vướng vào tin đồn tình cảm với cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy và rồi lâm vào tình trạng trầm cảm.

Những bức ảnh đen trắng, ghi lại hình ảnh thiếu nữ Marilyn Monroe xinh đẹp và dịu dàng, đã được tạp chí Life.com công bố vào tháng trước. Một nguồn tin cho hay, những bức hình này được chụp để đưa lên trang bìa tạp chí Life, số tháng 8/1950 nhưng sau đó, vì lý do nào đó, lại không được sử dụng. Năm 1952, Marilyn Monroe lần đầu xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life.