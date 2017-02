Ngắm sao Hollywood xúng xính váy áo trên thảm đỏ Oscar

Hàng loạt nam, nữ nghệ sĩ, diễn viên... nổi tiếng nhất làng giải trí thế giới đã xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ trước khi vào tham dự sự kiện trọng đại.





Emma Stone được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc mùa Oscar này với vai diễn Mia trong La La Land



Charlie Theron trông như gái 18 với đầm Dior, cô từng được vinh danh tại Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Moster



Nicole Kidman vợ cũ Tom Cruise từng được nhận ba đề cử và chiến thắng ở Nữ chính xuất sắc nhất trong phim The Hours



Halle Berry từng được Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Monster's Ball, cô diện đầm Versace



Scarlett Johansson



Thành Long ôm gấu bông trên thảm đỏ



Matt Damon từng nhận Oscar với hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Goot Will Hunting và 4 đề cử khác ở Oscar. Năm nay anh nhận đề cử cho hạng mục Hình ảnh xuất sắc nhất ở phim Manchester by the sea



Naomie Harris được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Moonlight



Meryl Streep vào vai diễn ngôi sao ca nhạc trong Florence Foster Jenkins, với vai diễn này bà được đề cử Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Những ngày qua bà được nhắc nhiều bởi từ chối mặc đầm Chanel do... đắt quá, trong khi giám đốc sáng tạo Chanel cho rằng thương hiệu này không có truyền thống tài trợ quần áo.



Casey Affleck tham gia phim Manchester bu the sea và đang được kỳ vọng cho vhạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc