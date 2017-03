Ngân Hà: "Nhiều người theo đuổi, tán tỉnh tôi"

Đẹp không có nghĩa là bình hoa di động

Có bệ phóng là vương miện Hoa khôi nhưng có vẻ chị đã không tận dụng lợi thế đó?

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn con đường tiến thân bằng nhan sắc. Tôi vốn nhút nhát, khi động viên tôi đi thi, điều mẹ tôi mong muốn là giúp tôi dạn dĩ và tự tin hơn. Tôi đã trưởng thành rất nhiều từ cuộc thi. Giải thưởng đạt được là món quà quý giá, nhưng tôi không nghĩ cần phải tận dụng mới là khôn ngoan.



Cuộc đời là những chuyến đi, lượm hái được nhiều hơn là mất mát.

Chỉ có điều, tôi không say mê sàn diễn thời trang. Dù cố làm quen với sàn catwalk 3 - 4 năm, nhưng quả thật, không có đam mê thì làm sao mà sống lâu được với nó. Thế là tôi từ giã nghề người mẫu để chuyển hướng ca hát. Ban đầu, mọi người cứ hiểu lầm khi tôi quyết định rẽ qua bước ngoặt mới. Song ca hát mới chính là con đường để tôi có thể làm nên chuyện. Nói thật, lúc đầu mẹ cũng không ủng hộ tôi theo nghề hát, sợ bạc bẽo, chông gai và lắm cô đơn. Còn tôi thì bắt đầu nghiệm lại mình, đời người chỉ sống một lần, tại sao không dám theo đuổi đam mê của mình?

Nhưng nghệ thuật là nơi đòi hỏi năng khiếu trời cho rất nhiều, đâu phải là chỗ chỉ dành cho niềm đam mê?

Năm lớp 9 tôi đã tập tành sáng tác nhạc và tự hát, dù khi đó chưa biết ghi ký âm như thế nào. Rồi theo học ở trường nhạc đàng hoàng, sáng tác hơn 70 ca khúc, trong số đó phổ biến khoảng 15 ca khúc.



Thời gian đầu mới hát, ai cũng bảo giọng Ngân Hà còn mỏng. Tôi biết nên phải trau dồi nhiều. Điều quan trọng là tôi luôn hát giọng thật, không chỉ giúp cho làn hơi dày, khoẻ mà còn thể hiện được cảm xúc mạnh rất thật.

Nhưng đến bây giờ, nhiều người vẫn nghĩ Ngân Hà chỉ là một người đẹp hát?

Nghề này là làm dâu trăm họ, chín người mười ý. Mà thật ra, hình ảnh một người đẹp hát cũng tốt chứ đâu có xấu, chẳng qua người ta vẫn chưa cởi mở với nó mà thôi. Người đẹp ở đây được xác định không phải là bình hoa di động, họ có chất xám, có sự đầu tư và có say mê. Hơn nữa, những gì tôi đang làm không có gì mà vội. Tôi chỉ mới bắt đầu đứng trên sân khấu hát cách đây 1 năm, ra được 2 album, làm sao mọi người biết tôi sẽ không thành công?

Ưu điểm của tôi là tạo được sự bình an!

Người đẹp ngày nay thường gắn một chút với scandal, một chút với tình trường, hồng nhan bạc phận có vận vào chị không?

18 tuổi tôi mới tận hưởng sự thú vị của tình yêu đầu tiên. Mối tình đầu học trò trong trẻo kéo dài gần 1 năm thì tan vỡ. Anh đi du học và chúng tôi cũng chia tay nhau. Tôi vùi mình sướt mướt trong nước mắt, thấy mình bất hạnh và thầm nhủ có lẽ phải lâu lắm nữa mình mới có thể yêu lại được. Vậy mà thời gian xoa dịu tất cả mọi thứ.

Hai năm sau, tôi gặp mối tình lớn của đời mình. Anh hơn tôi 20 tuổi, chững chạc, đạo mạo và có sức ảnh hưởng lớn với mọi người. Lúc đầu, thấy anh làm điều tốt với mình, tôi liền cảnh giác: Có lẽ anh ấy đang “cưa” tôi. Nhưng, anh không chỉ tốt với riêng mình tôi mà với mọi người, anh cũng tốt đến mức hiếm có. Tình yêu anh dành cho tôi không dỗi hờn như thời trai trẻ mà bằng bản lĩnh của người từng trải. Anh muốn tình yêu của hai chúng tôi sẽ đơm hoa kết trái bằng đám cưới năm nay hoặc năm sau và sẽ sinh em bé liền. Nhưng tôi thì đang chần chừ, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu…



Có người yêu rồi, nhưng chắc chị vẫn gặp cảnh “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”?

Đúng là cũng có nhiều người theo đuổi, tán tỉnh tôi. Thậm chí, có đại gia còn bắn tiếng muốn nâng đỡ tôi thành ca sĩ nổi tiếng nhưng tôi muốn đi bằng sức mình, chậm mà chắc, mọi thứ đã rõ. Tôi đủ khôn để hiểu nợ người thì phải trả. Khi nhận những lời ong bướm, dù ngọt ngào nhất, tôi cũng chỉ nói nhỏ nhẹ: “Em đã có người yêu” và tự những chú ong vỗ cánh bay đi…

Chị đủ tự tin để thành người phụ nữ ngọt ngào của người đàn ông đời mình?

Ưu điểm của tôi là tạo được sự bình an cho người khác. Mẹ an tâm vì biết con gái mình ngoan ngoãn. Bạn bè tin tôi vì tôi sống thật lòng và biết giữ bí mật. Người yêu an tâm vì tôi đem đến cho anh ấy sự tin tưởng và lòng chung thuỷ. Hạnh phúc đối với tôi là biết hài lòng với những gì đang có. Đôi khi vì mải đi kiếm những mảnh đất xanh tươi trù phú khác mà người ta quên mất chính đất dưới chân đang đi cũng đang nảy những chồi non.



Cảm ơn chị và chúc chị thành công trên con đường đã lựa chọn.

Theo MINH DU (Thanh Tra)