Ngân Khánh dốc sức cho vai... "con đĩ"

Mặc dù từng được đánh giá cao khi tham gia nhiều vai chính trong các phim truyền hình, vai diễn Nguyên Xuân của Ngân Khánh trong phim nhựa Khi yêu đừng quay đầu lại không nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Từ đó, nhiều người ngạc nhiên khi hay tin người đẹp được chọn vào vai diễn nặng ký, "con đĩ Hạ Âu" trong vở kịch Xin lỗi em chỉ là... Nhiều tin đồn cho rằng, vì là người yêu của đạo diễn vở kịch Hoàng Vũ, nên Ngân Khánh mới may mắn được chọn.

Ngân Khánh với tạo hình "con đĩ" Hạ Âu trong vở kịch.

Đem nghi vấn này hỏi chuyện, cô ca sĩ gợi cảm thẳng thắn cho biết, cô cũng nhận được thư mời casting như rất nhiều diễn viên khác và cũng phải trải qua một cuộc thử vai gắt gao suốt cả giờ đồng hồ trước hội đồng tuyển chọn (gồm đạo diễn Hoàng Vũ và 6 người khác: 2 nhà sản xuất, 1 nhà tài trợ, 2 đạo diễn, 1 diễn viên). "Tôi nghĩ nhà sản xuất đã đầu tư một số tiền rất lớn cho vở kịch thì chắc chắn cũng sẽ rất khắt khe, nghiêm túc để chọn lựa các diễn viên phù hợp", Ngân Khánh nói.

Vở kịch Xin lỗi em chỉ là... cũng đem đến một điều rất thú vị, vai diễn Hạ Âu sẽ không chỉ do một mình Ngân Khánh đảm nhận mà còn có sự góp mặt của diễn viên kịch Lan Phương (được nhiều khán giả biết đến qua vai Mai Lan trong phimCô gái xấu xí). Hai người đẹp sẽ thay phiên nhau trong các suất diễn của vở kịch.

Sự xuất hiện của đàn chị Lan Phương, người có kinh nghiệm diễn xuất nội tâm trên sân khấu kịch khiến nhiều người lo lắng sẽ có một áp lực lớn đè lên vai Ngân Khánh. Tuy nhiên, có vẻ như không hề e ngại, "cô vũ nữ" Nguyên Xuân của Khi yêu đừng quay đầu lại cho rằng, cách làm việc này của nhà sản xuất rất hay, bởi nó sẽ khiến cả cô và Lan Phương cùng phải cố gắng sáng tạo hết mình với vai diễn.

"Tôi không ngại bất kỳ điều gì khi cùng với Lan Phương chia nhau các suất diễn cho cùng vai Hạ Âu. Chúng tôi được đạo diễn tận tâm phân tích rõ từng khía cạnh tâm lý của nhân vật, nên rất thoải mái khi diễn", Ngân Khánh tiết lộ. Người đẹp tỏ ý, sự so sánh nên dành cho các khán giả xem kịch.

Cả Ngân Khánh và Lan Phương đều đảm nhận vai "con đĩ" Hạ Âu. Mỗi người sẽ có riêng một ngày để khoe tài cùng khán giả.

Từ khi nhận lời tham gia vai diễn Hạ Âu, Ngân Khánh đã dốc rất nhiều công sức và thời gian để tập trung cho vai diễn. Hầu như vào các ngày trong tuần, cô đều chăm chỉ đến với sàn diễn để tập luyện cật lực với từng câu thoại, cử chỉ, hành động.

Nữ diễn viên cũng cho hay, sau vai diễn Hạ Âu, cô sẽ tập trung cho các kế hoạch âm nhạc của mình trong năm 2010, trong đó sản phẩm đầu tay là dự án DVD If you think you can, you can.

Theo Khang An (Ngôi sao)