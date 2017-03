Ngân Khánh: Dustin Nguyễn là người hấp dẫn nhất

Chào Ngân Khánh! Chúc mừng bạn vừa lọt vào danh sách đề cử HTV Award năm 2009 nhé

- Khánh cảm thấy vừa bất ngờ và vừa vui vì những cố gắng và nỗ lực của mình đã được khán giả công nhận. Đó cũng là động lực giúp Khánh làm tốt hơn nữa những công việc mình đang theo đuổi. Hi vọng là Khánh sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Khánh thấy cơ hội của mình thế nào trong giải HTV Award năm nay?

- Khánh nghĩ lọt được vào top 5 thì ai cũng xứng đáng cả, vậy nên cơ hội chia đều cho mọi người. Mong là khán giả sẽ nghĩ nhiều hơn đến Khánh khi bầu chọn. (Cười)







Xét trên một khía cạnh nào đó, thành công này chỉ là sự công nhận về mặt diễn xuất trong khi đó con đường mà bạn lựa chọn là âm nhạc?

- Điện ảnh chính là nền tảng tạo dựng lên tên tuổi Ngân Khánh, đưa Ngân Khánh đến gần với khán giả hơn. Với âm nhạc, Khánh mới chỉ là người nhập cuộc. Ngay từ đầu, Khánh đã xác định rằng mình sẽ chinh phục thật sự trong âm nhạc, chứ không phải chỉ là một cuộc dạo chơi. Chính vì thế Khánh muốn dành thời gian vừa qua để học thanh nhạc, luyện thanh, học vũ đạo, học kỹ năng biểu diễn và giao lưu.

Đúng là Khánh vẫn chưa chính thức có một sản phẩm âm nhạc nào để khẳng định mình, ngoài trừ Album Online vừa mới ra mắt trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy, ẩn số dự án âm nhạc của Ngân Khánh vẫn luôn gây tò mò và sự mong đợi của khán giả. Khi nào Khánh chính thức ra mắt các dự án âm nhạc lớn thì sản phẩm đó phải thật sự chất lượng và gây tiếng vang.

Tại sao lại là Album Online mà không phải là một Album thông thường như những ca sĩ khác?

- Bởi vì việc phát hành Album Online chính là bước khởi đầu cho những dự án của Ngân Khánh trong âm nhạc. Sau Tết Khánh sẽ ra mắt album chính thức với dự án dài hơi mang tên “If you think you can, you can” (nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể, thì bạn có thể) như một thông điệp Khánh muốn gửi gắm là Khánh rất tâm huyết với nghề hát và sẽ cố gắng đạt thành công.

Một câu hỏi hơi tế nhị chút xíu, dường như “thầy” Thanh Thảo và công ty âm nhạc Music box chưa giúp được bạn nhiều trong âm nhạc?

- Khánh không nghĩ như vậy, bởi vì Khánh chỉ mới đầu quân vào công ty. Và trong thời gian qua Khánh đã tạm ngưng mọi kế hoạch âm nhạc do công ty đề ra để tập trung cho vai chính trong phim: “Khi yêu đừng quay đầu lại” nên các dự án âm nhạc của Khánh cũng bị chậm lại tiến độ. Mỗi ca sĩ trong công ty đều có những dự án, kế hoạch riêng và mỗi người cũng có ekip làm việc riêng cho từng dự án.

Việc phát hành Album online mang tên “Chỉ yêu mình anh” với 10 ca khúc rất hợp thị hiếu khán giả cùng 1 loạt hình ảnh với phong cách khác lạ chính là bước khởi đầu cho những dự án âm nhạc sắp tới của Khánh trong năm 2010 mang tên “If u think u can, u can” đấy chứ.

Nhưng gần đây thấy Khánh xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh, vừa đóng phim vừa làm ca sĩ có quá sức không?

- Khánh đang hướng tới hình tượng một ngôi sao giải trí đa năng trong nghệ thuật mà, Khánh sẽ cố gắng để làm thật tốt công việc của mình. Nhưng chắc chắn là sẽ sắp xếp thật khoa học từng giai đoạn cho công việc. Ở mỗi giai đoạn Khánh tập trung tốt nhất cho 1 việc chứ không ôm đồm quá nhiều việc một lúc để rồi kết quả có được không như mong muốn. Trong năm 2010 Khánh sẽ tạm ngưng các phim quá dài tập, chọn lọc phim để tham gia để tập trung cho ca hát và các dự án liên quan đến âm nhạc.

Hôm cưới Thúy Nga, thấy bạn đi cùng một anh chàng đẹp trai và tỏ ra rất thân thiết, đó có phải là bạn trai mới không?

- (Cười) Thời gian của Khánh đều dành cho công việc, rất ít có thời gian dành cho những việc khác. Khánh cũng có bạn thân để chia sẻ mọi vui buồn. Khi nào Khánh thật sự có tin vui Khánh sẽ chia vui với mọi người, còn bây giờ Khánh rất mong được khán giả chú ý bằng chính những thành quả trong nghệ thuật.

Điều gì cuốn hút bạn nhất ở một người đàn ông?

- Mạnh mẽ, phóng khoáng, hài hước và chung thủy.

Từng đóng cặp với rất nhiều diễn viên điển trai, liệu có khi nào bị hút hồn trước họ chưa?

- Khánh luôn bị hút hồn vào chính nhân vật đóng chung với mình, nhưng sau khi nghe hiệu lệnh “cut” từ đạo diễn thì “hoàn hồn” ngay. (Cười)

Nói vậy, nam diễn viên nào là hấp dẫn nhất trong mắt bạn?

- Dustin Nguyễn.

Cảm ơn Ngân Khánh rất nhiều.

Theo Phan Anh (Dân trí)