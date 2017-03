Ngân Khánh lên tiếng sau tin đồn bán dâm

Sau khi hoa khôi Mỹ Xuân bị bắt, “tú bà” này khai với công an một số người đẹp “dưới trướng” có tên N.K. Chị nghĩ sao khi nhiều người đồn đoán rằng N.K là tên viết tắt của chị?



- Trước tiên, tôi muốn khẳng định một điều, chắc chắn rằng tôi không biết Mỹ Xuân là ai và cũng chưa một lần nói chuyện hay làm việc cùng Mỹ Xuân dù trực tiếp hay gián tiếp! Tôi vô cùng bất ngờ khi đọc được thông tin trên báo nói rằng cô diễn viên kiêm ca sĩ N.K có liên quan đến đường dây bán dâm của Mỹ Xuân và càng bàng hoàng hơn khi mọi người cho rằng NK là Ngân Khánh, cũng chỉ vì những dẫn chứng về lí lịch của nhân vật NK hoàn toàn trùng khớp với lí lịch của tôi.



Bước khẽ đến hạnh phúc

Nữ ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh lên tiếng bác bỏ tin đồn dính đường dây bán dâm.Sao chị không lên tiếng ngay khi thông tin vừa râm ran mà đợi đến thời điểm này?- Thậm chí có người còn đồn tôi đang bỏ trốn để chạy tội nữa. Những ngày qua, tôi ở Úc với lịch trình đã lên sẵn từ một tháng trước. Tôi đang hoàn thành những cảnh quay cuối trong bộ phimcủa đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Tại thời điểm đó mọi người liên lạc với tôi không được cũng là điều dễ hiểu. Và ngay lập tức, khi nhận được thông tin, tôi đã phải bàn bạc cùng ê kíp xin tạm ngưng toàn bộ công việc để về.Đó là lý do tôi phải trở về một mình trong khi cả đoàn làm phim vẫn đang ở Úc. Ngay khi về đến Việt Nam, tôi đã bàn bạc với gia đình sẽ giải quyết bằng cách im lặng cho đến khi sáng tỏ mọi việc. Lúc ấy, tôi sẽ kiện một số nơi cố tình đưa tôi vào cuộc bởi điều đó mang tính lăng mạ tôi. Thế nhưng, sự chịu đựng của tôi gần cạn nên tôi quyết định nói một lần như một cách để làm sáng tỏ sự việc trước khi có kết quả điều tra chính thức của bên công an.Khi nghe thông tin nằm trong đường dây bán dâm, cảm giác của chị thế nào?- Đến thời điểm này, đây là cú ngã tinh thần lớn nhất mà tôi vấp phải. Tôi hoang mang cực độ. Tôi bức xúc và không hiểu vì lý do gì lại có tin đồn kinh khủng như thế. Có thể hình dung bạn đang vô cùng sung sức và dồn hết năng lượng cho những kế hoạch đang thực hiện và bắt đầu thực hiện thì bỗng nhiên nhận phải một cú đánh trời giáng mà không hiểu vì sao, khiến bạn như tắt thở.Những ngày qua tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện này và gần như suy sụp. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, đạo đức, thậm chí có thể lấy đi toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của một con người nên tôi không thể tìm thấy nổi một giây phút bình yên dù vẫn luôn tự dặn lòng hãy thật bình tĩnh.Nhưng chị có nghĩ vì sao lại là chị mà không phải là một người nào đó khác?- Chính tôi cũng đang tự hỏi bản thân điều này.Nhiều người sẽ nghĩ “không có lửa làm sao có khói”?- Chắc chắn sẽ có người nghĩ thế. Vì vậy, tôi rất tha thiết mong sớm điều tra rõ ngọn ngành đúng người, đúng việc.Ngân Khánh mong sớm điều tra rõ ngọn ngành đúng người, đúng việc.Chị giải quyến vụ việc này như thế nào để lấy lại hình ảnh, xóa bỏ tin đồn?-Tôi đã đọc và lưu lại tất cả những bài báo, hình ảnh mà trong thời gian tôi không có ở VN để nhờ luật sư của tôi là Hồ Nguyên Lễ và các cơ quan chức năng can thiệp làm sáng tỏ. Đây là lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng tôi trả lời về những nghi vấn trong thời gian qua.Đến thời điểm này tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ cơ quan công an về vụ việc của Mỹ Xuân. Tôi rất mong và luôn sẵn sàng được hợp tác với cơ quan công an điều tra và làm rõ đến cùng mọi vấn đề để tôi lấy lại danh dự trong thời gian sớm nhất cũng như được tiếp tục lao động và cống hiến cho nghề nghiệp của mình.