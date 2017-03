Ngân Khánh: "Tôi không phủ nhận chuyện yêu Tuấn Hưng"

- Năm qua, chị không có nhiều hoạt động nghệ thuật mà thay vào đó là gặp nhiều sự cố bản thân. Chị nói gì về điều này?

- Đúng là năm qua tôi không có quá nhiều hoạt động nổi trội, không có sản phẩm âm nhạc mới nhưng bên cạnh đó, tôi có những bộ phim chưa ra mắt khán giả. Do vậy, mọi người cứ nghĩ Ngân Khánh im hơi lặng tiếng, nhưng thực ra tôi vẫn hoạt động nghệ thuật với cường độ đều đặn.

Tôi mất 6 tháng để hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Quyến rũ. Đây là vai diễn mà tôi hứng thú ngay từ khi đọc kịch bản. Tôi rất háo hức chờ đến ngày bấm máy. Khi đam mê, máu lửa chuyện gì là tôi sẽ đặt hết tâm huyết cho việc đó, bất kể nó có mang lại kết quả như thế nào cho mình.

Trong phim, tôi đảm nhận vai cô giúp việc xinh đẹp. Khi đến xin việc, chủ nhà không tin đây là cô giúp việc. Ngoài ra, cách xuất hiện của nhân vật cũng đặc biệt và đầy bí ẩn. Không chỉ riêng nhân vật của tôi đặc sắc mà cả câu chuyện phim đều hấp dẫn, thú vị. Mỗi tuyến nhân vật đều làm nên sức hút và lôi cuốn một cách lạ lùng cho bộ phim.

Ngân Khánh lần đầu chia sẻ mọi scandal liên quan đến mình thời gian qua.

- Không có hoạt động nghệ thuật nổi bật nhưng chị vẫn đều đặn xuất hiện trên báo với hàng loạt lùm xùm như chuyện hẹn hò Tuấn Hưng, sự cố lộ ngực trên truyền hình... Tại sao chị không một lời giải thích, thậm chí né tránh?

- Tôi không nghĩ im lặng là né tránh. Đôi khi sự im lặng là câu trả lời vừa đủ. Với tôi, trước vấn đề mọi người quan tâm quá nhiều, mình sẽ chọn cách im lặng. Tôi sẽ tự suy nghĩ để đưa ra câu trả lời thích đáng nhất vì không muốn câu chuyện bị mổ xẻ quá nhiều luồng dư luận khác nhau. Khi cần thiết, tôi sẽ đưa ra câu trả lời.

- Những ồn ào đó ảnh hưởng tới cuộc sống của chị như thế nào?

- Thực ra cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đôi khi nó cũng làm mình vui vì mọi người vẫn nhớ tới mình. Những câu chuyện như thế không làm thay đổi, xáo trộn công việc và sự nghiệp của tôi.

Không phủ nhận chuyện tình cảm với Tuấn Hưng

- Chị và Tuấn Hưng từng có thời gian yêu nhau và lặng lẽ chia tay, thực hư chuyện này thế nào?

- (Cười lớn) Thực hư chuyện này là bây giờ anh Hưng đang có bạn gái và họ đang rất hạnh phúc nên tôi không muốn bình luận gì cả. Tôi cũng cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc.

- Nói thế có đồng nghĩa với việc chị thừa nhận tình cảm với nam ca sĩ đào hoa nhất showbiz Việt?

- Tôi không thừa nhận, cũng không phủ định. Bây giờ mình nhắc lại cũng không mang lại kết quả gì và cũng không làm thay đổi suy nghĩ của một ai đó. Mình hãy nhìn về phía trước và câu chuyện đã đi theo hướng như thế thì hãy để cho nó đi theo cách riêng của mỗi người. Và tôi nghĩ rằng, người trong cuộc thì nên tôn trọng nhau.

- Hiện tại mối quan hệ của chị và Tuấn Hưng ra sao, bởi ở thời điểm hai người lặng lẽ chia tay, có nhiều ý kiến cho rằng chị có người thứ 3?

- Mọi người luôn đặt câu hỏi sau khi chia tay, hai người như thế nào. Còn trong trường hợp của tôi, từ chia tay được hiểu theo nghĩa nào đây? (cười). Sau mỗi dự án, đương nhiên phải chia tay thôi vì mỗi người đều có công việc riêng của mình, quan trọng nhất mỗi người bây giờ đều cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân trên con đường mình đang đi. Đối với tôi, anh Hưng vẫn luôn là người đồng nghiệp, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp.

Còn những ý kiến cho rằng tôi và Tuấn Hưng chia tay vì tôi không chung thủy e rằng làm khó cho tôi, vì từ đầu tới giờ, tôi chưa từng thừa nhận chuyện hai người yêu nhau. Do vậy, tôi không có câu trả lời cho câu hỏi này.

Nữ diễn viên chúc Tuấn Hưng hạnh phúc bên tình mới. Ảnh: An Trần

- Sau thông tin đường ai nấy đi với Tuấn Hưng, chị nhanh chóng tay trong tay với một người đàn ông khác. Bạn trai mới nói gì về lùm xùm tình cảm của chị?

- Ở đây, những nhân vật trong câu chuyện đều đã bước qua độ tuổi vị thành niên. Ai cũng đều có kinh nghiệm trong cuộc sống, thậm chí có vốn sống lớn nên nó không hề ảnh hưởng tới những người trong cuộc. Còn về bạn trai của mình, cho phép tôi được giữ riêng cho bản thân.

Ồn ào liên quan đến Mỹ Xuân khiến tôi gục ngã

- Ngân Khánh sống an toàn, thậm chí nhạt nhẽo, chị nghĩ thế nào về ý kiến này?

- Nhiều người cũng nói tôi sống an toàn trong showbiz. Nhưng tôi nghĩ không hẳn vậy, bởi nếu an toàn quá, tôi đã không có nhiều scandal như thế. Trong sự nghiệp, bất kể người nghệ sĩ nào cũng mong muốn có thành công nhất định, bên cạnh đó, ai cũng muốn cuộc sống của mình suôn sẻ. Không ai mong muốn mình bị vấp ngã nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì. Tôi và nhiều người luôn mong mình thành công một cách an toàn.

Cô chia sẻ, tin đồn liên quan đến đường dây bán dâm của HH Mỹ Xuân là cú sốc lớn nhất đời cô.

- Khi gặp những chuyện buồn như năm qua, ai là người được chị lựa chọn để trút bầu tâm sự?

- Tôi nghĩ scandal kinh hoàng nhất với tôi có lẽ ai cũng đã biết (tin đồn Ngân Khánh liên quan đến đường dây bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân), tôi không muốn nhắc lại nữa. Cách tôi đối diện với nó là im lặng. Sau mỗi sự cố xảy ra với mình, tôi thường sống chậm lại và chọn một người tin tưởng nhất để chia sẻ, để tích lũy kinh nghiệm hay tìm ra cách thức để đối diện với dư luận. Không có lựa chọn nào tốt hơn là mẹ mình. Bây giờ tôi muốn khẳng định, đó chỉ là tin đồn.

Nhiều người hỏi tôi sống an toàn nhưng toàn gặp scandal, phải chăng số tôi là số thị phi. Nghe thì mâu thuẫn nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy vui vì mình sống kín tiếng như thế nhưng vẫn gặp tin đồn, tôi lại thấy vui vì được mọi người quan tâm chuyện đời tư. Đối với người nghệ sĩ, đó là điều hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc đó cũng mang lại nhiều phiền toái cho mình nhưng tôi nghĩ đã bước chân vào showbiz thì phải chấp nhận tất cả mọi rủi ro để đối đầu với nó.

- Nhiều lần đối đầu với thị phi, chị đã quen chưa hay vẫn bị sốc?

- Nói gì thì tôi cũng chỉ là một cô gái, chưa đủ mạnh mẽ để vô cảm trước mỗi điều tiếng về mình. Quan trọng sau mỗi cú sốc, mình nhìn nhận nó như thế nào để đối diện. Những chuyện đã qua rèn luyện cho tôi tính chịu đựng, sự kiên nhẫn và cũng rèn luyện tinh thần mình mạnh mẽ hơn. Đương nhiên có những lúc tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi từng trải qua một cú sốc lớn trong đời và khó có cú sốc nào khiến tôi gục ngã thêm một lần nữa. Bởi vết thương lớn nhất không thể giết chết tôi.

- Tin đồn kinh khủng liên quan đến Mỹ Xuân có phải là lý do khiến chị sống chậm lại và kín tiếng hơn suốt 2 năm qua?

- Nó là vết thương khiến tôi luôn phải e dè mỗi khi ngửi thấy có mùi nào đó sắp gây sát thương mình. Sau tin đồn đó, tôi vẫn cố gắng hoạt động nghệ thuật bình thường nhưng tôi học được cách bảo vệ cho mình và lo xa hơn để những người không thích mình khó có cơ hội đạp mình xuống một lần nữa.