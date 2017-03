Ngân Khánh: "Tôi không sexy kiểu rẻ tiền"

- Bộ phim chiếu tết "Khi yêu đừng quay đầu lại" không mang lại thành công như mong muốn, Khánh cảm thấy thế nào?

- Tôi đã đầu tư khá nhiều công sức và thời gian vào Khi yêu đừng quay đầu lại. Cả đoàn đã cố gắng hết mình để hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, việc thành công hay thất bại còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố quyết định như thời điểm, tâm lý khán giả và cả chiến lược PR nữa. Dù thế nào, bộ phim cũng tạo được những tiếng vang nhất định trong giới nghệ thuật.

- Nhiều ý kiến của báo chí và giới chuyên môn cho rằng diễn xuất của Khánh chưa bộc lộ được cái hồn của nhân vật chính. Không những thế, bạn còn khiến Nguyên Xuân trở thành một nhân vật khó hiểu, phức tạp hơn. Khánh nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi cảm ơn tất cả những lời nhận xét và góp ý, vì như thế mình sẽ hoàn thiện hơn trong những vai diễn sau này. Tôi chỉ đảm đương thật tốt nhân vật của mình, còn kịch bản phim, cấu trúc nhân vật không phải do tôi quyết định hoàn toàn.

- Nghĩa là Khánh tự thấy hài lòng với diễn xuất của mình trong phim trên?

- Vâng.

- Khánh cùng xuất phát điểm với Minh Hằng, cùng đóng phim rồi làm ca sĩ. Số lượng phim Khánh tham gia cũng nhiều hơn cô ấy. Tuy nhiên vị trí hiện tại của Minh Hằng đang thuộc hạng top, phim tết của cô ấy cũng thành công. Khánh nghĩ mình chậm chân hơn, thiếu may mắn hay vì một lý do nào khác?

- Giữa Khánh và Hằng có điểm tương đồng nhau nên hay bị so sánh như một cuộc cạnh tranh. Thật ra, xuất phát điểm của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, cách thức tiếp cận nghệ thuật cũng khác. Hơn nữa, nghề này còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn, có những bộ phim của Hằng đã thành công nhưng cũng có những bộ phim của tôi thành công. Phim tết năm nay có người khen nhưng cũng có người chê nên sự đánh giá và nhìn nhận không thể chính xác rằng bộ phim này thua, bộ phim này thắng.

Trong âm nhạc, tôi chỉ mới bắt đầu đi hát có sáu tháng nay, nhưng cũng còn phải tạm ngưng dự án âm nhạc lại nhiều lần vì các bộ phim. Đó cũng là lý do đến hôm nay, tôi vẫn chưa phát hành Album đầu tay, chỉ mới có Album online.

Trong mảng âm nhạc, Hằng đã đi trước tôi một đoạn dài. Chính vì thế mà tôi lại càng có thêm động lực để cố gắng đuổi kịp bạn mình trong thời gian sớm nhất.

- Nói một chút về âm nhạc nhé. Khánh đã từng khẳng định mình sẽ không xây dựng hình tượng theo hướng sexy mà sẽ là một cô gái sang trọng, đài các.Thế nhưng thực tế cho thấy những ca khúc mà bạn thể hiện, từ phục trang đến vũ đạo, tất cả đều rất sexy?

- Cho đến hôm nay, tôi vẫn trung thành với hình tượng gợi cảm trong giới hạn cho phép chứ không sexy kiểu rẻ tiền. Người con gái nào cũng muốn mình đẹp và gợi cảm trong mắt mọi người, nên dù có sang trọng đài các, tôi vẫn gợi cảm.

Tôi có ê kíp riêng để lo phần ý tưởng và trang phục nên sự xuất hiện của tôi không đi ngược lại hình tượng mình xây dựng ban đầu.

- Người ta bảo, thời nay làm ca sĩ rất đơn giản,chỉ cần đẹp, vũ đạo tốt, cộng với một kế hoạch lăng xê hiệu quả, không cần có khả năng thanh nhạc… Khánh nghĩ sao?

- Điều đó hoàn toàn đúng và là thực trạng của môi trường âm nhạc hiện nay.

Thế nhưng, muốn chứng minh mình là ca sĩ thực thị, quan trọng nhất vẫn là chất giọng. Hơn thế nữa, người nghệ sĩ phải rèn giũa giọng ca của mình hay hơn mỗi ngày.Một nghệ sĩ chỉ tồn tại lâu dài với nghề khi có đủ những yếu tố cần và đủ cho một ca sĩ thực thụ.

- Nghe nói ban đầu, đạo diễn Hoàng Vũ đã có lời mời Minh Hằng vào vai chính trong vở kịch "Xin lỗi, em chỉ là…". Sau đó, Minh Hằng từ chối nên Khánh đã được giao vai này?

- Tôi chưa nghe điều này bao giờ. Tôi đã trải qua một cuộc casting vất vả và công bằng với Hội đồng chuyển môn gồm hai nhà sản xuất, ba đạo diễn , hai nhà tài trợ. Đấy là chưa tính sự… giám sát chặt chẽ của hai máy quay trực tiếp…

Sau ba ngày, công ty sản xuất gửi thông báo và giải thích rõ ràng tại sao tôi được chọn vào vai Hạ Âu. Cùng với thông báo là giấy mời đến thảo luận hợp đồng rồi ký kết.

- Đạo diễn Hoàng Vũ là người yêu cũ của Khánh phải không?

- Tôi xin được không trả lời câu hỏi này nhé! (cười)

- Trong tình yêu, Ngân Khánh là người như thế nào?

- Như những cô gái bình thường khác trong tình yêu.

- Khi chia sẻ về tình yêu hiện tại, Khánh đã khẳng định mình không yêu đại gia. Thế nhưng, nhiều người nói họ thường xuyên bắt gặp bạn ngồi bên cạnh tay lái của một chàng trai trẻ đi xe hơi BMW…

- Xin lỗi, tôi không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm.

- Vậy những gì đang có ở hiện tại đã làm bạn hài lòng chưa? Có thể xếp Ngân Khánh vào túyp người tham vọng không?

- Nếu dừng lại và mãn nguyện với những gì mình đang có thì mình sẽ không tiếp tục cố gắng và phát huy nữa. Triết lý đó giúp tôi luôn nhìn về phía trước để bước tiếp.

- Khánh có muốn chia sẻ những kế hoạch sắp tới không?

- Trước mắt, tôi phải hoàn thành tốt vai Hạ Âu trong vở kịch Xin lỗi, em chỉ là… Giữa tháng ba, tôi sẽ quay hình cho dự án âm nhạc DVD If you think you can, you can. Trong năm 2010, tôi sẽ ngưng hoàn toàn việc đóng phim để có thể tập trung toàn lực cho âm nhạc.

- Xin cảm ơn và chúc Khánh thành công!

6 bí mật của Ngân Khánh Cá và thịt kho là hai món khoái khẩu nhất của Ngân Khánh. Mặc dù phải ăn kiêng để giữ dáng nhưng mỗi lần mẹ nấu hai món này là cô nàng “chinh phục” ít nhất hai bát cơm. Các loại gỏi và đồ chua là những món Ngân Khánh rất ít khi đụng đến. cô nàng đặc biệt sợ vị chua của giấm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Khánh rung mình, nổi gai ốc. Mê du lịch: Hễ cố gắng thu xếp được thời gian là Ngân Khánh lại rủ mẹ hoặc bạn bè vác hành lý lên đường. Trong các nước đã đặt chân đến, Khánh thích nhất Nhật Bản. cô nàng kể ra một trong những lý do là: “Ở ngoài đường mà như đi xem show thời trang vậy đó. Các bạn trẻ ở Nhật mặc quần áo đẹp lắm”. Khánh cũng rút kinh nghiệm khi sang xứ sở hoa anh đào là: “Phải mang thật nhiều ngân lượng vì đời sống ở Nhật cực kỳ đắt đỏ, dễ rỗng túi lắm!”. 5 giờ chiều có lẽ là thời gian Ngân Khánh sợ nhất trong ngày. Đây là giờ cao điểm của kẹt xe nên cô nhất quyết không ra đường, mọi việc đều được sắp xếp để tránh giờ nóng này. Sếp Thúy Vinh là người Khánh yêu quý nhất trong Công ty Music Box. Dù rất bận rộn nhưng Thúy Vinh vẫn trực tiếp quản lý công việc cho Khánh. Quá trẻ so với tuổi là nhận xét mọi người thường nói khi biết Ngân Khánh sinh năm 1985. Bí quyết để Khánh giữ gìn sự trẻ trung cực kỳ đơn giản: ăn nhiều trái cây, sữa chua, uống nhiều nước.



Theo Thế giới Văn hóa