Ngân Khánh và album đầu tay

Diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ Ngân Khánh (ảnh) đang trong giai đoạn hoàn tất DVD đầu tay cùng CD album của dự án If u think u can u can. Dự án này đã thực hiện hơn một năm qua với liveshow ghi hình được đầu tư trên 1 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát hành trước Tết Nguyên đán 2011.

Xuân Tân Mão này, Ngân Khánh sẽ xuất hiện trong bộ phim Cô dâu đại chiến với phong cách diễn xuất hoàn toàn mới lạ. Sau Tết, Ngân Khánh sẽ tổ chức tour diễn qua nhiều tỉnh thành cả nước nhằm ra mắt dự án âm nhạc đầu tiên của mình.



Theo N.T (CATP)