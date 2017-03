Ngành kinh doanh âm nhạc năm 2009 tiếp tục thất bát

Thống kê lượng tiêu thụ các sản phẩm thu âm trên toàn cầu năm 2009 đã giảm 10% so với năm trước đó và giảm 30% so với năm 2004, do sự tấn công của việc tải nhạc và in sao tác phẩm âm nhạc bất hợp pháp.

Ca sĩ Lady Gaga với các trang phục kỳ dị trên sân khấu - Ảnh: AP Đây là sự tiếp nối xu hướng suy giảm trong ngành công nghiệp thu âm thế giới vốn xuất hiện từ vài năm trước như năm 2008 (giảm 7%) và năm 2007 (giảm 8%). Bên cạnh đó, theo hiệp hội đại diện ngành thu âm quốc tế (IFPI), năm 2009 đã chứng kiến tín hiệu phát triển tích cực như việc hơn một phần tư lợi nhuận của ngành này đến từ lĩnh vực nhạc số. Nhưng họ ước tính có tới khoảng 95% nhạc tải trực tuyến trong năm là lậu vì người sử dụng không chịu trả tiền. IFPI cho rằng những thị trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng tải "chùa" nói trên là các nước chưa có dịch vụ kinh doanh nhạc số hợp pháp, ví dụ như Tây Ban Nha, nơi giảm khoảng 17% lượng bán ra các sản phẩm thu âm. Nhưng tại đất nước có truyền thống về kinh doanh nhạc trực tuyến là Nhật Bản cũng chứng kiến doanh thu âm nhạc giảm hơn 20% do suy thoái kinh tế và việc sao chép bất hợp pháp từ các thiết bị di động. Tuy nhiên, việc mảng kinh doanh nhạc số gia tăng thị phần trong ngành thu âm là một trong những điểm nổi bật của ngành công nghiệp này năm qua. Riêng việc bán trực tuyến các single đã tăng 10%, trong đó ca khúc Poker Face của nữ ca sĩ Lady Gaga là tác phẩm ăn khách nhất trên mạng, với 9,8 triệu lượt tải hợp pháp có trả tiền. Theo HỒNG QUANG (TTO, Reuters, AP)