"Ngày 2-5 tôi sẽ kết hôn"

Thông báo chính thức này của chàng diễn viên 38 tuổi được thổ lộ trong buổi gặp mặt các fan hôm 6/3 tại Seoul. Jang Dong Gun đã tâm sự rất chân thành về quyết định gắn bó cuộc đời với cô dâu Go So Young:

"Có một vài điều tôi muốn chia sẻ với mọi người.

Khi tôi chuẩn bị và tham gia đóng phim 'The Way of the Warrior', tôi thường xuyên phải một mình sang nước ngoài và trong những chuyến đi đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của bản thân. Tôi cảm thấy mình không thể chỉ làm một diễn viên mà cần phải sống cuộc đời thật sự của một người đàn ông nữa. Ngay giây phút đó, tôi bắt đầu nghĩ tới việc sẽ dành trọn cuộc đời mình để gắn bó với một người con gái đã luôn ở bên tôi trong suốt thời gian qua.

Ngày 2/5 tới, tôi sẽ kết hôn với Go So Young - người bạn thân, đồng nghiệp và là người phụ nữ tôi yêu.

Cặp đôi sẽ chính thức kết hôn vào 2-5 tới đây.

Thật lòng, tôi có thể đứng ở đây và nói về điều này là nhờ sự ủng hộ, lòng yêu mến mà tất cả các bạn đã dành cho. Vì thế, mong rằng sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người ở đây đầu tiên. Tôi biết, tuyên bố một chuyện hệ trọng về hạnh phúc đời mình có thể khiến nhiều người chú ý hỏi han, vì thế tôi phải rất thận trọng. Tôi thật sự cảm ơn sự quan tâm của các bạn nhưng mặt khác, tôi hy vọng các bạn có thể đón nhận đám cưới của tôi một cách chân thành và không phô trương nó.

Tôi sẽ không bỏ bê sự nghiệp diễn xuất và sẽ cố gắng hết sức để làm cho các bạn tự hào. Tôi sẽ không để các bạn phải thất vọng và vì thế mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều!".

Theo Allk, sau 2 năm 6 tháng yêu nhau, Jang Dong Gun và Go So Young đã chính thức quyết định đi đến một "happy ending" bằng một đám cưới đầm ấm vào ngày 2/5 tại khách sạn Shilla. Thành phần khách mời chắc chắn sẽ không thể thiếu những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hàn Quốc như: Lee Byung Hun, Bae Yong Joon, Won Bin, So Ji Sup, Kim Nam Joo, Kim Seung Woo, Song Hye Gyo, Hyun Bin...

Theo Hà Thu (Ngôi sao)