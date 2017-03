Ngày đôi ta “hẹn yêu”

Chủ đề Hẹn yêu năm nay càng đặc biệt hơn khi các bài nhạc tỏ tình do các “cặp đôi” nghệ sĩ nam - nữ thể hiện: Hồng Nhung - Quang Dũng, Hồng Hạnh - Xuân Phú, Lam Trường - Minh Thư, Đức Tuấn - Khánh Thi, Thu Minh - Nathan Lee, Lê Hiếu - Phương Vy, Nguyễn Phi Hùng - Vy Oanh, Song Giang - Nguyễn Hồng Ân, Thanh Ngọc - Hồ Trung Dũng, Quốc Thiên - Tiêu Châu Như Quỳnh, Bảo Duy - Bảo Trân... và nhóm Credo cũng được dàn dựng theo cách hát đôi.



Chương trình sẽ có các ca khúc như Tình (Văn Phụng), Tình nhớ (Trịnh Công Sơn), A Time For Us (ca khúc trong phim Romeo & Juliet), Con đường có lá me bay (Hoàng Hiệp, thơ Diệp Minh Tuyền), Tình ca cho em (Nguyễn Nam), Nắng xanh (Quốc Dũng), Có một chút và Vội vàng (Đức Trí), Tình em mãi trao anh (Thái Thịnh), Sẽ quay về (Nathan Lee), Đôi khi (Bùi Trọng Nghĩa)...



Chương trình diễn ra lúc 20h30 thứ Bảy 20/2 trên HTV9.