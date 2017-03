“Ngày hát đôi” ở Hẹn yêu 2010

Các cặp song ca: Hồng Nhung - Quang Dũng, Hồng Hạnh - Xuân Phú, Lam Trường - Minh Thư, Đức Tuấn - Khánh Thi, Lê Hiếu - Phương Vy, Thanh Ngọc - Hồ Trung Dũng sẽ cùng hát những bản tình ca với nhiều thể loại. Bên cạnh chùm ca khúc vượt thời gian: Tình, Tình nhớ, A time for us còn có những khúc tình ca từ thập niên 80, 90 của thế kỷ 20: Con đường có lá me bay, Tình ca cho em, Nắng xanh… Và cả những ca khúc trẻ trung Có một chút, Vội vàng, Tình em mãi trao anh…

Hẹn yêu sẽ diễn ra vào 20 giờ 30 ngày 20-2 (mùng 7 âm lịch) tại Nhà hát Truyền hình - Đài Truyền hình TP.HCM và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

QUỲNH TRANG - THANH HẢI