Ngày khai hội, chùa Hương đón 4 vạn du khách

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kiêm Trưởng Ban tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2017, cho biết từ mùng 2 đến hết chiều mùng 5 Tết, ban tổ chức lễ hội chùa Hương đón khoảng 100.000 lượt khách, tăng khoảng 6.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày khai hội lượng khách đổ về chùa Hương là 40.000 người, ít hơn so với ngày khai hội năm 2016 do rơi vào ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết.





Cũng theo ông Hậu, dự kiến năm nay chùa Hương sẽ đón 1,3-1,5 triệu khách, thu ngân sách khoảng 100 tỉ đồng. Từ nhiều năm nay, khoản ngân sách này được TP Hà Nội cho phép huyện thụ hưởng 100% để tái đầu tư phát triển du lịch, biến chùa Hương thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trong năm 2016, lễ hội chùa Hương đã thu hút tổng cộng 1,45 triệu khách tham quan.

“Dự kiến vào mùng 8-9 Tết, tức hai ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách sẽ đổ về chùa Hương đông hơn, dự kiến gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Chúng tôi đã bố trí sẵn sàng lực lượng, tổ chức các phương án phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cục bộ vào những ngày cao điểm. Bên cạnh đó là hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường để lễ hội chùa Hương năm 2017 thực sự là lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch” - ông Hậu cam kết.