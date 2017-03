Ngày mai, tranh Việt lên sàn đấu giá Hong Kong

Tranh Lê Phổ đứng thứ 20 về giá sàn

Như báo đã phản ánh trong loạt bài trước đây xung quanh cuộc đấu giá tranh Việt ở Singapore, về sự rớt giá của tranh Lê Phổ, dù vẫn bán được ở mức trên 30 ngàn USD. Tại cuộc đấu giá tới đây, bức tranh Việt có giá dự kiến cao nhất là Hái hoa của Lê Phổ, từ 240.000-350.000 đôla Hongkong (tương đương 31.114-45.375 USD). Tuy nhiên, Hái hoa chỉ đứng thứ 20 về giá sàn. Đứng đầu là bức Las Damas Romanas của họa sĩ Juan Luna (Philipines) được định giá từ 8-10 triệu đôla Hong Kong (1.037.137-1.296.421 USD).

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng, không ít chuyên gia lo ngại rằng thị trường mỹ thuật cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Tình trạng ảm đạm của các phiên đấu giá vừa qua là rất rõ ràng. Tháng 10, hai phiên đấu giá tại London có doanh thu thấp hơn nhiều so với dự kiến. Đầu tháng 11, ở New York, nhà đấu giá Sotheby’s phải hạ giá sàn cho hầu hết các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Bức Study for Self Portrait lừng lẫy của Francis Bacon thậm chí còn không bán được tại phiên đấu giá của nhà Christie’s cũng ở New York.

Thị trường châu Á thì sao? Doanh thu của Sotheby’s trong kỳ đấu giá mùa Thu tại Hong Kong hồi đầu tháng 10 chỉ đạt 1,1 tỷ đôla Hong Kong (tương đương 142 triệu USD), bằng phân nửa dự kiến. Trong phiên đấu giá các tác phẩm châu Á hiện đại và đương đại, có tới 40% tranh không bán được. Với phiên đấu giá các tác phẩm Trung Quốc thế kỷ 20 còn tệ hơn khi 65% tác phẩm không tìm được người mua. Liệu tuần đấu giá của Christie’s tại Hongkong có tránh được kịch bản tiêu điều tương tự?

Anders Petterson, giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu thị trường tranh ArtTactic.com (trụ sở tại London) nhận xét thị trường mỹ thuật đương đại đang “tự điều chỉnh” lại sau khi lên đến đỉnh hồi đầu năm nay: “Giá sẽ giảm từ 30-50% tùy thuộc vào tác phẩm và tác giả. Đây là mức của năm 2006 và giá dường như sẽ còn giảm trước khi đạt được sự cân bằng. Điều đó còn phụ thuộc vào mức độ suy thoái ở Mỹ và châu Âu trong thời gian tới. Giao dịch tại những phiên đấu giá như của Christie’s ở Hong Kong sẽ cho thấy rõ hơn khuynh hướng thị trường trong tương lai”.

Tranh Đông Nam Á vẫn chạy?

Nhà tư vấn mỹ thuật Kate Evans (Hong Kong) lại cho rằng khó mà dự đoán về thị trường trong ngắn hạn. Theo chuyên gia này, dù giá giảm song thị trường cho tranh châu Á vẫn rất hứa hẹn. Các nhà sưu tập đang ngày càng hứng thú với những tác phẩm đương đại Đông Nam Á, đặc biệt là của các tác giả Indonesia và Philippines.

Điều này thể hiện khá rõ trong phiên đấu giá của Sotheby’s ở Hong Kong hồi tháng 10 vừa qua, khi các tranh đương đại và hiện đại Đông Nam Á rất đắt hàng (đây là phiên đấu giá mà gia đình cố họa sĩ Việt Nam Bùi Xuân Phái cho biết Sotheby’s đã bán tranh giả của ông). Bức The Man From Bantul (The Final Round) của họa sĩ Nyoman Masriadi (Indonesia) đã bán được với giá gần 8 triệu đôla Hồng Kông (hơn 1 triệu USD), lập kỷ lục thế giới mới về giá tranh Đông Nam Á đương đại.

Katie de Tilly, chủ của gallery Chancery Lane cũng nhận xét các tác phẩm của hội họa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia đang dễ giao dịch trong bối cảnh hiện nay. Theo bà, khi giá hạ là lúc tốt nhất để mua vào vì các tác phẩm quan trọng vẫn luôn giữ được giá trị của mình. Về lâu dài, các chuyên gia đều nhận định những tác phẩm nghệ thuật châu Á sẽ lên giá khi kinh tế toàn cầu khôi phục trở lại.