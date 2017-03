“Ngày tận thế” là lợi thế!

Rảo một vòng TP đang rất bình yên trước ngày bị đồn là tận thế, chúng tôi thấy vẫn có nhiều hoạt động sôi nổi chuẩn bị cho ngày này.

Ca sĩ Thu Minh sẽ tổ chức dạ tiệc vào đêm nay (21-12) thách thức “ngày tận thế”.

Các đại gia khuyến mãi lớn

Việt Nam sẽ là một trong số những nước nằm trong đợt phát hành iPhone 5 đình đám vào đúng ngày 21-12, theo trang web của hãng này. Trong khi đó, các nhà mạng tại Việt Nam cũng khẳng định sẽ phân phối “quả táo” 5 vào tầm thời gian này.

Chi nhánh Hãng hàng không Vietnam Airlines tại miền Trung cũng chọn ngày 21-12 là ngày kết thúc chương trình khuyến mãi tuyến Hà Nội - Phú Quốc với mức giá 120.000 đồng vé một chiều (mức giá trên chưa bao gồm thuế và phụ phí).

Jetstar Pacific thì đưa ra buổi “săn” vé giá rẻ vào ngày 21-12 tại quận 7 (TP.HCM), đây là buổi săn vé giá rẻ trực tiếp chứ không phải online. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được một email từ hãng để đăng ký và nhận mã code, sau đó đem code này đến “ngày hội Jetstar” để tự tay tìm cho mình tấm vé máy bay giá 99.990 đồng.

Nghệ sĩ tất bật ra mắt, biểu diễn…

Giới nghệ sĩ hầu như không e dè úy kỵ với tin đồn ngày tận thế, nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất… chọn ngày này để tổ chức những sự kiện đặc biệt.

Bộ phim 2012 - Năm đại họa nói về ngày tận thế sẽ được nhà phát hành Galaxy công chiếu vào đúng ngày 21-12-2012 với phiên bản 3D. Khán giả sẽ được xem những màn kỹ xảo hoành tráng: Đại núi lửa Yellostone ở Bắc Mỹ thức giấc, động đất kinh hoàng xé tan Nam Phi, tòa thánh Vatican sụp đổ trong giây lát, tượng Chúa Cứu Thế ở Rio De Janeiro (Brazil) đổ sầm, Himalaya - nóc nhà của thế giới bị ngọn sóng thần quét qua…

Đạo diễn Ngô Quang Hải và nhà phát hành Megastar chọn đúng ngày 21-12 để công chiếu bộ phim Mùa hè lạnh. Cũng trong ngày này, đạo diễn Ngô Quang Hải công bố dự án phim tết HIT: Hoàng Tử và Lọ Lem với sự tham gia của các diễn viên, ca sĩ: Thu Minh, Hương Tràm, Minh Hằng, Huy Khánh…

Các ca sĩ vẫn tất bật với những buổi diễn ở các phòng trà: ca sĩ Tô Chấn Phong - Khánh Hà sẽ tổ chức đêm nhạc Nuối tiếc vào đúng 21 giờ tối nay tại phòng trà We. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn vốn là cậu ruột của ca sĩ Tô Chấn Phong, chồng ca sĩ Khánh Hà. Vì thế, trong đêm nhạc 21-12 nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn hóm hỉnh cho rằng hiếm có dịp hai cậu cháu hát chung với nhau trong “ngày tận thế”. Hai ca sĩ trẻ Maya và Trà My sẽ cùng có chung đêm nhạc tại phòng trà Da Vàng…

Tối nay, ca sĩ Thu Minh sẽ tổ chức tiệc mừng Giáng sinh và năm mới với tên gọi Christmas and happy new year with Thu Minh tại một nhà hàng ở quận 1 (TP.HCM). Nhiều người thân cận cho rằng đây là buổi tiệc Thu Minh giới thiệu ông xã với người thân, bạn bè. Với Pháp Luật TP.HCM, ca sĩ Thu Minh nói nửa chân tình hài hước: “Bữa tiệc chỉ là để chia sẻ niềm vui mà Thu Minh được nhận trong hai năm qua với bạn bè thân, một số báo chí thân. Và nhất là rủ những người thân của Thu Minh đến trong ngày này để lỡ có tận thế thì chết chùm cùng nhau”.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng tình cờ chọn tối nay để ra mắt tập thơ Họ - bột hư ảo tại cà phê Trầm (quận 1, TP.HCM). Thúy Hằng nói vui: “Sự trùng hợp tình cờ này hóa ra lại thú vị, bởi trong “ngày tận thế” mà bạn bè ngồi bên nhau trong một bữa tiệc thì niềm vui nhân lên hơn một chút”.

Hoãn cưới, nghỉ việc vì tin đồn Chị LTN và người yêu đang làm việc tại Công ty TNHH Freetrend, Khu chế xuất Linh Trung (TP.HCM), hai bên gia đình đã định ngày cưới vào ngày 21-12 nhằm mùng 9-11 âm lịch, được xem là ngày rất tốt cho việc cưới hỏi. Anh chị đã đặt tiệc cưới ở nhà hàng cách đây bốn tháng. Cách đây một tháng, nghe tin đồn thất thiệt lo sợ nhiều người sẽ không đến dự đám cưới nên chị N. đến nhà hàng để xin dời lại ngày. Thông cảm với hoàn cảnh của hai vợ chồng nên nhà hàng đồng ý cho dời ngày cưới vào thời gian khác mà không mất tiền đặt cọc. Chị Lê Thị Nga, phụ trách bộ phận nhận tiệc tại nhà hàng Minh Tâm (Dĩ An, Bình Dương) - nơi chị K. đặt tiệc cưới, cho biết: “Do vợ chồng chị N. có đến thông báo sớm nên chúng tôi cũng không bị thiệt hại, chị N. không hủy hợp đồng mà dời lịch cưới sang tháng khác”. Chị DTK, giám đốc một công ty xuất khẩu thủy sản ở quận 1, TP.HCM, mấy ngày nay tất bật lo mua sắm các vật dụng như gạo, đèn dầu, mì tôm, radio (có pin)… vì nghe lời đồn “ngày tận thế” sẽ chìm trong bóng tối ba ngày ba đêm. Chị K. không dám ra đường và cho công ty nghỉ việc vào ngày 21-12. Chị K. còn dặn nhân viên phải mua sắm, tích trữ lương thực... Các nhân viên không tin có “ngày tận thế” nhưng rất vui vẻ nghỉ việc mà vẫn nhận lương. Một vài tiểu thương kinh doanh ở chợ cũng bị tin đồn tác động dự định nghỉ bán hàng trong “ngày tận thế” nhân tiện để xả hơi. Bà Mai Hương, chủ sạp vải ở chợ Thủ Đức, cũng định không bán hàng vào ngày này. Bà lý giải: “Nghe chị em trong chợ đồn thổi quá nên tui mới quyết định nghỉ bán. Vài người cũng nghỉ bán như tôi. Nhân dịp này tôi nghỉ xả hơi một ngày cũng tốt”. *** Tư liệu Bưởi hồ lô giữ y giá 350.000- 700.000 đồng Bưởi hồ lô giữ nguyên giá từ 350.000 đến 700.000 đồng ngay trong ngày bị cho là tận thế. Ảnh: GIA TUỆ Liên quan đến việc một công ty ở Hậu Giang đưa ra thông tin “mua bưởi hồ lô tài lộc với giá 0 đồng ngày tận thế 21-12, đặc biệt bưởi miễn phí chỉ được trao nếu ngày tận thế xảy ra như dự báo”. Phía công ty có lời rao đã giải thích chỉ là trò đùa. Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB sản xuất bưởi hồ lô nhà vườn Phú Hữu (huyện Châu Thành, Hậu Giang), cho biết mỗi trái bưởi hồ lô vào khoảng 350.000 đến 700.000 đồng tùy theo phẩm chất, loại bưởi lớn nhỏ cũng như các chữ nổi trên thân trái bưởi. “Chẳng có ngày tận thế nào cả và chuyện bưởi hồ lô tài lộc giá chỉ 0 đồng là không có” - ông Thành nhấn mạnh.

QUỲNH TRANG - NAM TRÂN