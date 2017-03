Nghệ An: bắn 180 giàn pháo hoa đón giao thừa

Phục vụ nhân dân đêm giao thừa thừa tết Nguyên Đán Kỷ Sửu năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh) và Công viên trung tâm TP.Vinh-Nghệ An.

Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An sẽ bắn 180 giàn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Kỷ Sửu- 2009 trong thời gian 15 phút.

Ảnh minh họa (photo Hinh Xinh)

UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hai địa điểm chính (có tổ chức vui chơi ca nhạc và truyền hình trực tiếp) để người dân trong tỉnh cùng tề tựu chung vui đón giao thừa tết Nguyên Đán 2009 là: Quảng Trường Hồ Chí Minh và Khu di tích Kim Liên, Làng Sen (huyện Nam Đàn) quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An-Phan Đình Trạc vừa ra công điện đề nghị Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh, Đông Bắc, Hải Hưng, Thái Bình thực hiện việc xuất gạo dự trữ quốc gia 5.000 tấn cấp cho tỉnh để hỗ trợ cứu đói giáp hạt và Tết Kỷ Sửu 2009.

Đồng thời UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định về việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo. Theo đó, trích ngân sách tỉnh và nguồn Trung ương hỗ trợ hơn 91 tỷ đồng cấp tạm ứng cho các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo đón tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009