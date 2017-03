Nghệ danh và lòng tự trọng

Bởi những người hoạt động trong lĩnh vực này rất cần khẳng định mình qua bút danh, nghệ danh - nói theo ngôn ngữ thời kinh tế thị trường là cần có “thương hiệu” - đặc biệt đối với những nghệ sĩ trình diễn (ca sĩ, diễn viên…). Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có trường hợp trùng nghệ danh - có thể do ngẫu nhiên, tình cờ. Như hiện nay có nam ca sĩ nổi tiếng Tùng Dương, lại có nam diễn viên Tùng Dương với tần số xuất hiện dày đặc trong các bộ phim truyền hình nhiều tập (vai mới nhất là đại gia Lương Nhân trong bộ phim Đàn Trời về đề tài chống tham nhũng rất hay đang trình chiếu giờ vàng trên VTV1). Cũng may là hai Tùng Dương đang nổi đình nổi đám ở hai lĩnh vực khác nhau là âm nhạc và điện ảnh - truyền hình. Kể cả ngộ nhỡ mai mốt chàng ca sĩ nhảy sang đóng phim và chàng diễn viên lấn sân sang ca hát thì khán thính giả cũng dễ phân biệt, bởi bây giờ là thời đại nghe nhìn, quá dễ nghe dễ thấy! Hoặc như khoảng mười mấy năm trước có cô ca sĩ Thu Hà khá nổi tiếng, sau đó ít lâu, xuất hiện thêm hai cô ca sĩ cũng tên Thu Hà nhưng các cô hoặc do lòng tự trọng hoặc muốn giữ tên thật làm nghệ danh nên đã ghi thêm cái họ vào, tức ca sĩ Trần Thu Hà và ca sĩ Võ Thu Hà…

Trong lĩnh vực sáng tác (nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ…) chuyện trùng bút danh lại càng tối kỵ. Dù không có luật nào bắt phải đăng ký bản quyền nhưng dẫu anh viết văn, làm thơ hay đến đâu mà anh ký bút danh trùng với những Nguyễn Tuân, Tô Hoài ,Võ Hồng hay Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyên Sa… thì chả báo nào, nhà xuất bản nào in cho anh; hoặc anh viết nhạc hay cách mấy mà anh ký bút danh Phạm Duy, Hoàng Hiệp… thì nhạc của anh chỉ để… coi chơi! Thế nhưng cũng có người viết ca khúc thế hệ hôm nay - tôi không gọi là “nhạc sĩ” - vẫn ký bút danh trùng với một nhạc sĩ tên tuổi ở miền Nam trước 1975, tác giả nhiều ca khúc vượt thời gian T.K. Mà trong thời đại Internet hiện nay, chỉ cần nhấp chuột tên nhạc sĩ T.K thì hầu như tất cả ca khúc của hai người trùng tên T.K đều hiện lên chung một kết quả tìm kiếm. Điều đáng nói là hầu hết các bạn trẻ yêu nhạc bây giờ chỉ quen mặt, quen tên T.K sau do anh thường xuyên xuất hiện trong các chương trình gameshow trên truyền hình mà thôi. Rồi họ cũng cứ tưởng những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ già nổi tiếng T.K hiện ở nước ngoài như Hoa soan bên thềm cũ, Chiếc lá cuối cùng… là của T.K sau! Không có luật xử lý những trường hợp lập lờ trùng lặp bút danh, nghệ danh nhưng còn lòng tự trọng của một văn nghệ sĩ ở đâu?

PHẠM CHU SA