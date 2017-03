‘Nghề’ DJ gây sốt

Tối 8-2, chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng bước vào đêm diễn thứ ba. Dẫu mới đi được 20% chặng đường (tổng số 10 đêm thi) nhưng theo khảo sát của Công ty Younet Media thì chương trình này hiện nhận được sự quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội (thống kê từ Facebook, YouTube, các trang mạng tin tức và diễn đàn). Thống kê này cũng phần nào cho thấy sự quan tâm của khán giả với nghề DJ.

Những năm tháng nhạt nhòa

DJ (Disc Jockey) vốn không xa lạ với giới chuyên môn âm nhạc nhưng với công chúng đây vẫn chưa được xem là nghề. Một thời gian dài người làm DJ vẫn chưa được nhìn nhận như là nghệ sĩ. Nó tương tự như nghề múa, vốn là nghệ thuật nhưng một thời gian dài múa chết yểu, nghệ sĩ múa kiếm sống bằng nghề múa minh họa nên múa dần rơi vào quên lãng. Sau khi các chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy... phát sóng múa mới thực sự hồi sinh trở lại như một môn nghệ thuật.

Từ những năm 2000, DJ đã lần dò vào thị trường nhạc Việt. Những năm 2003-2004, một số cuộc thi dành cho các DJ cũng được tổ chức, đáng chú ý trong đó là cuộc thi DJ Việt Nam 2004 với giải nhất thuộc về DJ Hoàng Anh. DJ Hoàng Anh cùng với vợ là DJ Bo được xem là cặp đôi phù thủy âm thanh và đặt nền móng cho DJ Việt. Thế nhưng cuộc sống làm nghề của họ vẫn âm thầm suốt một thời gian dài. Cho đến năm 2012, sau dấu ấn buồn là sự ra đi của DJ Bo, các trang mạng và báo chí thông tin về cái chết của cô, nhiều khán giả mới giật mình nhận ra vẫn còn đó một nghề gọi là DJ.

Lâu nay trong suy nghĩ của đại bộ phận công chúng DJ là người chỉnh âm thanh, chỉnh nhạc tại các quán bar, vũ trường thậm chí gần đây là quán cà phê. Dưới góc nhìn của nhiều người, những nơi có DJ xuất hiện đó là những nơi xô bồ, lộn xộn, không lành mạnh. Ngay cả những DJ kỳ cựu như DJ Hoàng Anh cũng phải vượt qua những định kiến tương tự như thế từ gia đình, bạn bè khi anh từ bỏ ngành học cơ khí theo nghề DJ.

DJ Trang Moon - người làm cho phần trình diễn Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP tại The Remix mới mẻ và quyến rũ hơn. (Ảnh do BTC cung cấp)

Cùng sàn với ca sĩ

Song song với sự phát triển của nhạc dance, nhiều sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ có nhiều dấu ấn của DJ đã thu hút công chúng như DJ Hoàng Anh với album Studio 68 của ca sĩ Ngô Thanh Vân, album Nhan sắc và Như cánh chim trời của ca sĩ Mỹ Lệ, album Queen of The Night của soprano Ngọc Tuyền và Triệu Yên; Hoàng Touliver với Your game của Lưu Hương Giang, Vì sao anh không đến của Trà My Idol, Vu vơ của Hoàng Hải; DJ Wang Trần kết hợp Thu Minh cho ca khúc Bay và Hangover, với Mỹ Tâm cho ca khúc Không yêu không yêu…

Nghệ sĩ DJ được đưa ra ánh sáng

Thế nhưng cho đến hai năm trở lại đây, DJ mới thật sự nổi bật với những liveshow mà DJ là người làm chủ khuấy động sân khấu chứ không chỉ làm nền cho ca sĩ. Mỗi sự kiện đếm ngược đón chào năm mới tại trục đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong hai năm qua và trục Lê Lợi năm nay đều có sự xuất hiện của các DJ quốc tế. Hay sân khấu đêm chung kết Hoa khôi Áo dài 2014 vừa qua hoàn toàn khác biệt khi phần âm nhạc được giao cho cặp đôi DJ Kim - Cat (Mỹ). Dấu ấn lớn nhất trong năm 2014 với giới DJ là chuỗi sự kiện âm nhạc điện tử với nhiều DJ thế giới trình diễn trong năm 2014 tại Queen Hall (TP.HCM) mang tên Electric Steampunk thu hút hàng ngàn khán giả mỗi đêm diễn. Cũng trong năm 2014, DJ Ngọc Anh cũng tổ chức một liveshow riêng của mình tại TP Đà Nẵng. Có thể nói DJ hiện đang có mặt khắp mọi không gian trình diễn âm nhạc từ sân khấu trong nhà, sân khấu ngoài trời, bình dân lẫn sang trọng…

Và đến The Remix, DJ chính thức bước lên sóng truyền hình. Với mục đích mang lại một sân chơi không chỉ dành cho các ca sĩ mà còn cho các nhà sản xuất âm nhạc và những DJ tên tuổi hàng đầu trong nước, đây là cách The Remix đem DJ đến gần hơn với công chúng rộng rãi.

Rất nhiều khán giả đã nghe đi nghe lại những ca khúc được phối hoàn toàn mới trong hai đêm trình diễn của The Remix vừa qua. Ví dụ như với ca khúc Em của ngày hôm qua, ca sĩ Sơn Tùng M-TP hát trước đó giai điệu nhẹ nhàng hơn nhưng sau phần phối cùng DJ Trang Moon, ca khúc này trên sân khấu The Remix trở nên hoàn toàn khác biệt.

“Lần đầu tiên tôi dẫn một chương trình truyền hình mà khán giả đứng liên tục hai, ba giờ mà không xi nhê gì, chứng tỏ sức mạnh của loại âm nhạc này như thế nào” - MC Nguyên Khang nói. Dù mới chỉ hai đêm diễn ra nhưng The Remix đã làm được điều mà giới DJ mong chờ đó là DJ không chỉ là người đứng sau ca sĩ, tôn ca sĩ lên mà họ là người quan trọng thật sự với sự thành công một tác phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, chương trình không chỉ đưa đến khán giả những ca khúc được phối mới mà còn tôn vinh những người làm nghệ thuật đứng đằng sau sự thành công ca sĩ, từ đó có thể thấy DJ là một nghề đòi hỏi sự sáng tạo cao và DJ đúng thực là một nghệ sĩ.