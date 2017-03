Nghề kiểm duyệt phim sex

Theo Thiên Chương (VNE)



Sáng 28/8, đến cơ quan như mọi nhân viên văn phòng khác nhưng thay vì ngồi bàn giấy, ông Huân và các đồng nghiệp tại Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP HCM, bắt đầu ngày làm việc của mình bằng cách đeo kính rồi "chúi mũi" vào những cuốn phim được cho là "có vấn đề".Rót một ly trà đậm đặc để trên bàn, người đàn ông ngoài 50 tuổi, cũng một trong số những nhân viên có thâm niên duyệt phim lâu nhất tại đây, với tay bật chiếc máy tính có màn hình 14 inch trong góc làm việc. Cẩn thận dùng tờ bìa cứng che một mé màn hình để những người qua lại không nhìn thấy, ông cho chiếc đĩa có dán hình các cô gái khỏa thân vào ổ đĩa DVD.Sau vài phút khởi động, màn hình vi tính hiện lên những hình ảnh mát mẻ, trần trụi của một cặp nam nữ. Ông Huân bắt đầu đeo phone vào tai, vừa dán mắt tập trung vào phim vừa cầm chuột điều khiển. Bộ phim chia thành nhiều đoạn khác nhau, để kiểm tra, ông cho phim chiếu ở tốc độ nhanh, thi thoảng có đoạn ông lại cho chậm lại... rồi ghi chép vào quyển sổ. Cứ như thế, hết đĩa này ông lại cho đĩa phim khác vào máy."Công việc của chúng tôi là vậy đấy, phải làm liên tục dù muốn hay không", ông Huân mỉm cười. "Những ngày đầu vào nghề còn ngượng ngùng, nhưng coi riết rồi quen. Giờ xem như lờn thuốc rồi, công việc chỉ thuần công việc. Không ai còn phá lên cười hay đỏ mặt tía tai khi bắt gặp những cảnh kỳ quặc trong các cuốn phim đen như trước nữa”.Không tự truy thu, toàn bộ đĩa phim có bao bì nhãn mác mát mẻ, khiêu dâm mà ông và đồng nghiệp phải thẩm định được đoàn kiểm tra thu từ các điểm in sang và kinh doanh đĩa tại TP HCM. Nhiệm vụ của cả nhóm ông Huân là xem lại toàn bộ số đĩa này, phân loại nội dung để các cơ quan chức năng xác định mức độ xử lý, nếu thể loại đồi trụy sẽ chuyển sang công an xem xét xử lý hình sự.Nhóm kiểm định phim đồi trụy có cả thảy 5 người, 4 nam và một nữ. Song, vì công việc khá nhạy cảm nên theo phân công, việc xem phim sex và phim cấp 3 chủ yếu dành cho đấng mày râu. Nữ nhân viên của phòng chỉ xem và duyệt phim ca nhạc hoặc những nội dung khác.Là đồng nghiệp của ông Huân đã hơn 10 năm, anh Thanh cho biết, những "phản ứng sinh lý của cơ thể” khi xem cảnh nóng nếu có xảy là chuyện không lạ. Tuy nhiên, khi đã xác định đây là nghề và cứ tiếp xúc thường xuyên thì mọi thứ lại trở nên bình thường. “Mọi người thường trêu đùa, làm nghề này xem hoài sẽ bị lờn, rồi coi chừng có ngày chán luôn chuyện gối chăn với bà xã. Nhưng may mắn là mấy mươi năm nay chúng tôi vẫn ổn”, anh Thanh quay sang cười với các đồng nghiệp.Theo anh Thanh, phim đồi trụy được kiểm duyệt chia làm hai nội dung chính là nhóm phim sex và phim cấp 3. Với phim sex, dù diễn viên trong phim có thể thuộc nhiều quốc gia Á – Âu – Mỹ - Phi khác nhau, song nội dung chính của loại phim này chỉ thuần là quan hệ tình dục. Phim cấp 3 là những phim có cốt truyện nhưng đan xen vào đó là những cảnh "trên cả mức nhạy cảm". Trong hai loại phim này, phim cấp 3 đòi hỏi người kiểm duyệt phải kỹ càng và thận trọng hơn.“Phim sex thì đã quá rõ vì từ đầu đến cuối chỉ có cảnh quan hệ xác thịt nên dễ duyệt. Còn ở phim cấp 3, chúng tôi phải xem thật kỹ cả bộ phim mà không thể lướt qua bởi có những bộ phim chỉ pha vài đoạn nhưng lại rất nóng bỏng. Thêm nữa, không chỉ xem, chúng tôi còn phải ngồi lại với nhau để phân tích nhằm tránh tình trạng kết luận nhầm giữa những bộ phim có hành động tình dục nhưng lại mang nội dung giáo dục giới tính hoặc mang tính nhân văn”, anh Thanh nói.Công việc “xem phim đen” tưởng nhàn hạ nhưng có chứng kiến thực tế mới thấy sự vất vả của nghề này. Số lượng đĩa in sang lậu được thu gom về rất lớn đồng nghĩa với việc những người thẩm định càng phải làm nhiều.“Cực nhất là những đợt công an thu về vài trăm nghìn đĩa, phải kiểm định trong thời gian ngắn nhất. Mỗi người có khi phải xem hàng trăm đĩa mỗi tuần. Nhiều hôm hoa cả mắt, đau cả đầu, thậm chí do làm việc quá căng có người đã phải vào viện chữa mắt", anh Hưng, người có hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề cho biết thêm.Nhận định về tình hình mua bán, sang chép phim sex trên thị trường hiện nay, những người làm nhiệm vụ kiểm định phim cho rằng, loại phim này do kiểm tra gắt gao nên đã giảm. Song, điều đáng lo ngại là phim cấp 3 có nội dung lại xuất hiện nhiều hơn.“Đây là loại phim có tính độc hại cao vì nhiều câu chuyện trong phim vi phạm đạo đức nghiêm trọng, dễ ảnh hưởng đến người xem. Chính vì thế những người làm nghề như chúng tôi cần phải cẩn trọng hơn nữa nhằm hỗ trợ phía công an thanh lọc không để loại sản phẩm này tồn tại ngoài thị trường”, một nhân viên nói.Theo quy định của Bộ luật hình sự, những người sản xuất và lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy có thể chịu án tù tới 15 năm tù, bị phạt tới hàng chục triệu đồng.