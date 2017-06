Nghe những ca khúc do hoa hậu Phương Nga viết lời

Trương Hồ Phương Nga đăng quang Hoa Hậu Người Việt tại Nga cách đây 10 năm (2007-2017) khi vừa tròn 20 tuổi (cô sinh năm 1987). Phương Nga từng giữ nhiều vai trò trong làng giải trí như: MC, người mẫu, diễn viên...

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Ảnh INTERNET

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quốc Thiên... từng hát những ca khúc do hoa hậu Phương Nga viết lời. Trong đó có năm ca khúc như: Mong manh tình về (Quốc Thiên), Có lẽ muộn màng (Hồ Ngọc Hà), Đông dịu ngọt (Quốc Thiên) đều do nhạc sĩ Đức Trí viết nhạc. Ca khúc Chìa khóa giai điệu của một tác phẩm nổi tiếng Nhật Bản, nằm trong album Trời còn mưa mãi của Hoàng Bách. Và Ký ức vuột mất do ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện trong album We Are P.A.K của Phạm Anh khoa, ra mắt năm 2012. Sáng tác này được viết bằng tiếng Anh và có tên là Why, sau này được Trương Hồ Phương Nga chuyển lại lời Việt cũng như đặt tên thành Ký ức vuột mất.

Mong manh tình về (Lời Phương Nga, nhạc Đức Trí) do Quốc Thiên - Quán quân Vietnam Idol 2008 thể hiện. Nguồn YouTube.

Trong đó ca khúc Mong manh tình về do nhạc sĩ Đức Trí phối nhạc có ca từ rất thơ. Ca khúc này cũng được nhiều người chọn cover - trong đó có ca sĩ Thanh Hà, Thùy Chi, Minh Thùy Idol.

Tại thời điểm Phương Nga đang đứng trước toà khiến ca khúc này trở nên rất hợp với tình cảnh của cô. Những câu hát tựa như mối tình đậm sâu còn vương mãi trong lòng khán giả: “Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi. Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành”. Ca sĩ Quốc Thiên là người trình bày ca khúc này cho rằng lời nhạc rất sâu và đầy chất thơ.

Với giai điệu da diết, Mong manh tình về còn khiến người nghe tê tái bởi từng lời ca.

Theo VNE: "Ca khúc Mong manh tình về là sự kết hợp giữa người đẹp và nhạc sĩ Đức Trí cách đây 5 năm. Phương Nga được cho là người chủ động đề nghị Đức Trí để cô viết lời bài hát này. Tác phẩm được thể hiện lần đầu tiên bởi Quốc Thiên - Quán quân Vietnam Idol 2008 - trong abum riêng. Sau đó, bài hát được nhiều ca sĩ hát lại, trong đó Thanh Hà được khen ngợi nhiều nhất. Mong manh tình về được yêu thích bởi giai điệu, ca từ sâu lắng, ngọt ngào.

Có lẽ muộn màng (Lời Phương Nga, nhạc Đức Trí) do Hồ Ngọc Hà trình bày. Nguồn YouTube

Riêng ca khúc Nào anh em là tác phẩm kết hợp giữa Phạm Anh Khoa và Trương Hồ Phương Nga, được sử dụng làm ca khúc chủ đề cho chiến dịch chống bạo hành phụ nữ. Bộ đôi nghệ sĩ mong muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ về nhận thức đúng đắn trước quyết định lập gia đình. Đây cũng là một trong số những bài hát mà Phương Nga cho biết cô tâm đắc nhất".

Phương Nga tại toà. Ảnh PLO

Theo Ngôi sao: Luật sư Nguyễn Kiều Hưng - người bào chữa cho Trương Hồ Phương Nga cho biết, kết thúc buổi gặp gỡ luật sư, cô nhờ ông lần sau vào trại giam nhớ mang theo lời bài hát "Cành hoa trắng" của nhạc sĩ Đức Trí cho cô.

“Trong trại giam không có giấy bút nên tôi không biết cô ấy có sáng tác gì thêm không. Nhưng trước đó, Nga từng được biết đến là một người đa tài, ngoài làm MC, diễn viên, người mẫu ảnh, cô còn tham gia viết lời cùng Đức Trí nhiều ca khúc khá phổ biến như: Có lẽ muộn màng, Mong manh tình về, Đông dịu ngọt, Ký ức vuột mất...”, luật sư Hưng cho hay.