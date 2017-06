Nghe những ca khúc mùa hè hay nhất mọi thời đại

Ca khúc I'll be missing you đứng đầu bảng xếp hạng những ca khúc hè hay nhất từ năm 1959 đến nay. Nguồn: Youtube

Theo đó, 10 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng đều là những ca khúc rất quen thuộc với những người yêu nhạc Âu-Mỹ. Dưới đây là danh sách xếp hạng, thứ tự từ 1 đến 10:



1. I’ll Be Missing You (Puff Daddy, Faith Evans và 112, ra mắt năm 1997)

2. The Boy Is Mine (Brandy và Monica, phát hành năm 1998)

3. Tossin and Turnin (Bobby Lewis phát hành năm 1961)

4. Blurred Lines (Robin Thicke, T.I. và Pharrell, phát hành 2013)

5. Every Breath You Take (The Police, phát hành năm 1983)

6. We Belong Together (Mariah Carey, phát hành năm 2005)

7. I Just Want To Be Your Everything (Andy Gibb, phát hành năm 1977)

8. When Doves Cry (Prince & The Revolution, phát hành 1984)

9. Everything I Do (Bryan Adams, phát hành 1991)

10. Alone Again (Gilbert O’Sullivan, phát hành 1972).