Nghe những tác phẩm âm nhạc từ phim Disney

Đó là những ca khúc: Under the Sea, Colors of the Wind, Chim Chim Cher-ee, Beauty and the Beast, Let it go, Can You Feel the Love Tonight… lần lượt trong các bộ phim: Nàng tiên cá, Công chúa da đỏ - Pocahontas, Mary Poppins, Người đẹp và quái thú, Nữ hoàng băng giá, Vua sư tử…





Nhạc trưởng Jan Stulen. Ảnh: HBSO

Những ca khúc này hầu hết đều được giải Ca khúc hay nhất hoặc Nhạc phim hay nhất tại các giải thưởng danh giá của điện ảnh và âm nhạc như Oscar hay Grammy.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình cũng sẽ trình chiếu những trích đoạn phim hoạt hình hay nhất của Disney. Những bài hát và âm nhạc của các bộ phim này được biểu diễn và thu âm lại rất nhiều lần trên thế giới. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ gây ấn tượng mạnh với khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ tuổi.

Chương trình do nhạc trưởng Jan Stulen (Hà Lan) chỉ huy dưới sự biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM.