Nghệ sĩ ảo thuật Lê Văn Quý qua đời

Do tuổi già sức yếu, ảo thuật gia Lê Văn Quý – thân phụ của nghệ sĩ Mạc Can - từ trần vào lúc 13 giờ ngày 29-3 tại nhà riêng (3/13F, ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn- TPHCM), hưởng thọ 94 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra vào 21 giờ cùng ngày. Lễ động quan diễn ra vào lúc 5 giờ ngày 31-3 tại giáo xứ Bùi Môn (Hóc Môn), sau đó thi hài sẽ được đưa đi hỏa thiêu và an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Nghệ sĩ ảo thuật Lê Văn Quý quê ở tỉnh Bạc Liêu. Ông đã cống hiến cả cuộc đời hơn 60 năm cho ảo thuật. Ông từng tham gia các đoàn nghệ thuật Hương Miền Nam, Tuổi Trẻ... Cả gia đình ảo thuật gia Lê Văn Quý từng có thời gian dong ghe biểu diễn xiếc, ảo thuật khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và lưu diễn khắp các tỉnh, thành ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Ông cũng chính là người đã truyền dạy nhiều tiết mục biểu diễn ảo thuật độc đáo cho con trai mình – nghệ sĩ Mạc Can. Năm 2004, ông về hưu sống với gia đình con gái út là chị Lê Ngọc Yến ở quận 5, sau đó chuyển về sinh sống ở huyện Hóc Môn cho đến nay. Nghệ sĩ Mạc Can nói: “Cả đời ba tôi chỉ tâm nguyện theo đuổi và cống hiến cho ảo thuật. Ông đã từng sáng chế những trò ảo thuật mà không phải ai cũng có thể bắt chước làm theo được. Như trò Lục tử liên hoàn biểu diễn bằng 6 vòng sắt, thể hiện hình ảnh 6 đứa con luôn đoàn kết yêu thương nhau; trò Tam tiên hóa hải với dụng cụ biểu diễn là 2 cái chén và 3 viên vải vo tròn... Ông rất yêu nghề, ngay cả khi về hưu, ông cũng luôn tìm ra những trò ảo thuật mới để biểu diễn giúp vui cho con cháu trong nhà hay hàng xóm láng giềng”. Theo T.Quyên (NLĐ)