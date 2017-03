Nghệ sĩ bị phạt, có nên trao giải?

Phải xem xét yếu tố đạo đức Quyết định ở hạng mục Nghệ sĩ của năm đều do hội đồng thẩm định quyết. Dù nhiều giải thưởng chưa đưa hẳn tiêu chí tư cách đạo đức nghề nghiệp ở hạng mục Nghệ sĩ của năm nhưng các thành viên hội đồng thẩm định đều phải xét cả những yếu tố đóng góp cho xã hội chứ không chỉ chuyên môn. Với các hạng mục do khán giả bình chọn, hội đồng thẩm định chỉ mang tính góp ý cho ban tổ chức ở yếu tố chuyên môn. Như ở Zing Music Awards 2011, khi cộng đồng bầu chọn cho những nhóm nhạc, nghệ sĩ được gọi là “thảm họa”, hội đồng thẩm định đã ý kiến và ban tổ chức đã loại các nghệ sĩ, nhóm nhạc này khỏi giải thưởng. Nhạc sĩ ĐỨC TRÍ, người từng ngồi ghế thành viên hội đồng thẩm định ở nhiều giải thưởng âm nhạc Tôn vinh một nghệ sĩ vi phạm thì không toàn vẹn Giải Cống hiến không quy định nghệ sĩ vi phạm mức độ như thế nào, vi phạm gì thì được đưa vào đề cử hoặc gạt bởi không thể lường trước được những vi phạm cụ thể. Có những sai sót nhỏ chấp nhận được nhưng cũng có những vi phạm với mức độ tác động lớn đến xã hội, ảnh hưởng đến chuyên môn lẫn đạo đức của nghệ sĩ. Và khi tôn vinh một nghệ sĩ như vậy thì sự tôn vinh đó cũng không toàn vẹn, nhất là đối với hạng mục ca sĩ hoặc là nhạc sĩ của năm. Nhà báo HỮU TRỊNH,thành viên Ban Tổ chức giải thưởng Cống hiến Janet Jackson từng bị gạt khỏi Grammy do tụt áo Đầu năm 2004, ca sĩ Janet Jackson (Mỹ) đã được Ban Tổ chức giải thưởng Grammy 2004 mời tham dự giải với cương vị người xướng danh một giải thưởng tại buổi lễ. Cô cũng nhận tổng cộng năm đề cử, là một trong những ca sĩ hy vọng đoạt được vài hạng mục giải Grammy. Tuy nhiên, đúng một tuần trước lễ trao giải Grammy, ca sĩ Janet Jackson đã dính scandal phơi trần một phần ngực của mình tại sự kiện thể thao được truyền hình trực tiếp - Super Bowl. Cô đã phải nhận hàng loạt chỉ trích từ khán giả, thanh tra hoạt động biểu diễn của Mỹ phải làm việc về vụ việc này. Ngay sau sự cố, giải thưởng Grammy 2004 đã chọn ca sĩ Patti LaBelle thay thế Janet Jackson ở vai trò dẫn chương trình. Trong mùa Grammy này Janet Jackson cũng không nhận được giải thưởng nào.