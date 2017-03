Nghệ sĩ Bình Tinh gặp nạn trên sân khấu

Do nhóm hậu đài kéo dây bay không chuẩn nên nghệ sĩ Bình Tinh đã va đầu vào cảnh trí sân khấu khiến trán của cô bị rách phải đưa vào bệnh viện cấp cứu song vết thương không nghiêm trọng. Hiện sức khỏe của Bình Tinh khá ổn. Sự cố này xảy ra do hệ thống dây bay quá lỗi thời mà các đoàn hát vẫn sử dụng trong mùa hát cúng đình cầu yên hằng năm. Lâu nay, sân khấu hát chầu ở các tỉnh, TP phía Nam vẫn sử dụng hệ thống dây bay thủ công như vậy nên khó bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ biểu diễn.

Ảnh: MINH HOÀNG Vụ tai nạn của Bình Tinh là một cảnh báo đối với giới nghệ sĩ sân khấu tuồng khi tham gia mùa hát chầu hằng năm.



Theo T.Hiệp (NLĐ)