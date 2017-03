Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long bị nghi đánh bạc

Ngày 27/6, cơ quan CSĐT công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết đang khẩn trương điều tra vụ đánh bạc lớn vào rạng sáng cùng ngày trên kênh Tân Dinh (thuộc ấp Tích Phú, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn).

Kênh Tân Dinh - nơi chiếc sà lan đậu để các con bạc đánh bài bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vào ngày 25/6 gia đình ông Nguyễn Văn Khôi (thường gọi là ông Chín, ngụ ấp Phú Tích, xã Tích Thiện, H.Trà Ôn) có tổ chức đám cưới cho con trai, nên mời dàn nhạc sống và tổ chức văn nghệ.

Buổi tối đãi họ hàng, rất nhiều người khá bất ngờ vì có nghệ sĩ cải lương nổi tiếng - NSƯT Kim Tử Long đến từ TP.HCM đến góp vui văn nghệ. Sau đó có một số khách đến dự rủ nhau đánh bạc ăn tiền trên sà lan của chị gái ông Khôi đang đậu sát kênh Tân Dinh.

Sòng bạc vừa gầy dựng nhanh chóng thu hút hơn 20 con bạc đến tham gia dưới hình thức đánh tài xỉu ăn tiền. Nhiều người dân địa phương chứng kiến cho biết trong số người chơi bài có rất nhiều con bạc chuyên nghiệp ở Vĩnh Long và các địa phương liền kề. Số tiền đánh bạc đều toàn tiền polyme mệnh giá 500.000 đồng. Tiền cược mỗi ván từ 1 triệu đồng đến vài triệu đồng.

Trong lúc các con bạc đang say sưa đỏ đen, bất ngờ hàng chục công an H.Trà Ôn phối hợp công an xã Tích Thiện ập vào vây ráp, bắt quả tang các đối tượng tại chiếu bạc. Ngay sau đó, hơn 20 người được đưa về trụ sở công an làm việc. Trong số những người bị đưa về đồn công an, nhiều người xôn xao khi thấy có NSƯT Kim Tử Long .

Anh Hùng, người dân địa phương, cho biết: “Lúc đó, có rất đông người đánh bạc trên sà lan, nghe nói đánh lớn lắm. Khi công an ập vào, họ quăng hết tiền xuống sông. Lúc này bà con nghe tiếng kêu la liền chạy ra coi mới biết là công an bắt đánh bạc ".

Sau khi xảy ra sự việc, chiếc sà lan cũng được di chuyển đi nơi khác. Bà Nguyễn Thị Sa ở cạnh nhà ông Khôi, cho biết: “Nhiều người làm nghề ghe cào nhặt được vô số tờ tiền mệnh giá lớn trên kênh. Có người còn kể một ghe cào đã nhặt được gần 30 triệu đồng mà những người đánh bài ném xuống kênh, nhưng không biết thực hư thế nào?”

Chiều 27/6, Đại tá Phan Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - xác nhận trong số những người chơi bài có nghệ sĩ Kim Tử Long . “Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin chi tiết”, Đại tá Lạc cho hay. Hiện cơ quan công an đang phân loại, sàng lọc các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Nghệ sĩ Kim Tử Long cũng xác nhận trong ngày 26/6, công an H.Trà Ôn có mời anh về trụ sở làm việc, lấy lời khai để làm rõ việc anh có tham gia chiếu bạc hay không. Theo nghệ sĩ, khi anh hát xong thì đi ăn cháo với anh em. Lúc đó khoảng 1h sáng, khi thấy dưới sà lan nhiều người tụ tập, tưởng có chương trình gì hay nên anh đến xem. Vừa bước xuống thì công an ập vào rồi mời anh và mọi người về trụ sở lấy lời khai đến 20h cùng ngày thì anh về đến TP.HCM. Anh khẳng định mình không đánh bạc nhưng mọi người lầm tưởng.

