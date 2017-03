Nghệ sĩ gốc Việt thành danh trên sàn nhảy Mỹ

Bắt giáo viên Việt Nam thi lại chứng chỉ quốc tế Alex Tú đã gặp ca sĩ Thanh Bùi trong chương trình Duyên dáng Việt Nam năm 2014, chỉ sau vài tháng, cùng đam mê giáo dục nhảy múa và ca hát cho thế hệ kế cận, Alex Tú đã bắt tay với Thanh Bùi thành lập học viện Soul Dance. Không chỉ dạy các em thiếu nhi, Soul Dance còn bắt chính các giáo viên của trường phải học, thi theo giáo trình bài bản về vũ đạo từ ISTD (The Imperial Society of Teachers of Dancing – một trong những hội đồng thi đánh giá về vũ đạo hàng đầu thế giới đến từ London, Anh). “Có được học bài bản thì các giáo viên mới dạy đúng cho các em, các em học đúng chúng ta mới có thế hệ vũ công Việt sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp, bước ra được thế giới cũng như dùng nhảy múa quảng bá Việt Nam đến với bạn bè thế giới” - Alex Tú nói. ___________________________________ America’s Best Dance Crew có nhiều nhóm nhảy có thành viên gốc Việt thành danh: Nhóm Poreotics với các thành viên gốc Việt là Matt Dumbo Nguyễn, Cần Trọng Nguyễn, Charles Việt Nguyễn; nhóm Jabbawockeez với thành viên Tony Trần, Jeff Phi Nguyễn; nghệ sĩ Alexander Tú Nguyễn (Alex Tú)… Các nhóm nhảy này thành công hơn sau các cuộc thi và trở thành những gương mặt tại các liveshow, MV ca nhạc của các nghệ sĩ lớn trên thế giới: Justin Bieber, Bruno Mars’… Họ cũng có những liveshow nhảy riêng của họ tại Mỹ, Úc, tour thế giới…