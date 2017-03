Nghệ sĩ Kim Ngọc đột ngột qua đời: Lỡ làng ước nguyện với cải lương

Trưa 16-1, nghệ sĩ cải lương-nghệ sĩ hài nổi tiếng Kim Ngọc - bà Tư xả láng đã đột ngột ra đi sau một cơn đột quỵ tại buổi tiệc ở Long Thành, Đồng Nai. Tin bà mất khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng thương tiếc…

Hồn hậu tình yêu sân khấu

Theo lời gia đình, ngay trước khi đột quỵ, nghệ sĩ Kim Ngọc đã lên sân khấu hát một bài vọng cổ một cách say sưa như niềm say mê sân khấu bà luôn thể hiện trước nay. Điều này hẳn đã làm bà hạnh phúc lắm. Bởi sinh thời, dường như cứ bước vào bất kỳ một không gian sân khấu nào là bà cũng đều hưng phấn, sung sướng lắm. Là nghệ sĩ cải lương thế hệ vàng, thuộc hàng tên tuổi lớn xếp cùng Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Hồng Nga, Phượng Liên… nhưng bà luôn hồn hậu trên sân khấu, trong hậu trường cũng như ngoài đời. Chẳng bao giờ thấy bà bon chen hay so đo vai vế cùng đồng nghiệp đồng niên hay con cháu. Ai nhờ đóng vai lớn nhỏ gì bà đều gật đầu, vui vẻ giúp. Lúc nào bà cũng nở nụ cười vui vẻ, lúc nào cũng nhiệt tình, xởi lởi với mọi người, từ đồng nghiệp đến khán giả.

Nghệ sĩ Kim Ngọc (trái) và danh hài Hoài Linh trong vở kịch Ra Giêng anh cưới em trên Sân khấu kịch Nụ Cười Mới cách nay ba năm. Ảnh: HÒA BÌNH

Cứ tưởng với tính cách ruột để ngoài da, hồn hậu, ai nói gì cũng nghe - như lời nghệ sĩ Hồng Nga, Ngọc Giàu nhận xét - nghệ sĩ Kim Ngọc chẳng có nỗi niềm riêng nào. Vậy nhưng bên dưới nụ cười tươi rói của bà nơi sân khấu, bà có một khao khát ít giãi bày về cái nghiệp cải lương của cả đời mình. Năm 2006, nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thanh Sang lần đầu làm live show tạo nên cơn sốt vé, cải lương như sống lại hào quang rực rỡ của một thời. Tham gia hai show diễn này, trong lúc ngồi chờ tập tuồng, nghệ sĩ Kim Ngọc đã hiếm hoi bộc bạch nỗi buồn và khao khát khó thực hiện của mình. Bà ấp ủ ước nguyện làm một sân khấu cải lương như trước đây. Nhìn Bạch Tuyết, Thanh Sang tập tuồng, nhìn khán giả xôn xao, bà cứ đinh ninh phải chi có ai đó cùng bà tập hợp lại nghệ sĩ xưa, mỗi người một tay, nhất định sẽ làm được cải lương chất lượng như xưa, nhất định khán giả sẽ quay lại với cải lương như trước. “Ai mà làm, tôi giá nào cũng cùng làm hết mình, hết sức, không tính gì hết, làm được mới thôi!” - nghệ sĩ Kim Ngọc nói.

… Nhưng giờ thì ước nguyện của bà với cải lương đã lỡ làng khi ra đi ở độ tuổi 65 với sức khỏe tốt, thể lực còn nhanh nhẹn, năng động. Song hẳn nghệ sĩ Kim Ngọc cũng sẽ lại cười vui hạnh phúc ở một nơi nào đó như bản tính cố hữu của bà, bởi tình cảm của khán giả, đồng nghiệp nhớ về bà lúc nào cũng luôn trìu mến.

Từ cô đào đẹp đến danh hài mập-lùn

Bây giờ và hơn 20 năm về trước, nhắc đến Kim Ngọc, hầu hết khán giả đều nhớ đến một nghệ sĩ hài mập-lùn với lối giễu cười rổn rảng bên ngoài như tính cách người miền Nam. Riêng khán giả của những năm 1980 trở về trước lại nhớ nhiều đến cô đào đẹp, mi-nhon Kim Ngọc với giọng ca thánh thót nổi tiếng ở những sân khấu đại bang lẫn thu âm ở các hãng đĩa.

Vào nghề từ năm 15 tuổi với xuất thân là con nhà nghèo mà có giọng ca hay nổi tiếng ở Giồng Ông Tố, Thủ Thiêm, Sài Gòn, nghệ sĩ Kim Ngọc đã đầu quân vào những đoàn hát tên tuổi như Thủ Đô, Dạ Lý Hương, Hương Mùa Thu, Bạch Tuyết - Hùng Cường… trước 1975; Nhà hát Trần Hữu Trang, Thanh Tú - Trang Bích Liễu… sau 1975. Những năm tháng ấy, Kim Ngọc tuy thấp người nhưng mặt mũi thanh tú, vóc dáng cân đối, giọng ca thánh thót nên luôn là đào nhì, đào đẹp sau Bạch Tuyết, Phượng Liên… trên sân khấu. Đến tận giờ, nhìn vào những vai hài và sự phát tướng của Kim Ngọc, khán giả và đồng nghiệp vẫn nhắc hoài những vai đào đẹp, đào mùi của Kim Ngọc như Chu Chỉ Nhược trong Cô gái Đồ Long, Mai Đình trong Hàn Mặc Tử, Kim Liên trong Kiều Nguyệt Nga… Nhận xét về Kim Ngọc với các vai đào chính kịch, soạn giả Nguyễn Phương cho biết: “Nếu chỉ cao thêm chút xíu, Kim Ngọc sẽ đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1964 - năm Lệ Thủy nhận giải”.

Có lẽ vì lùn, lại phát tướng thành mập-lùn mà hơn 20 năm trở về đây Kim Ngọc chỉ chuyên hài. Mà duyên hài của bà xem ra còn đậm đà hơn duyên đào thương. Những năm cuối 1980 đầu 1990, vai bà Tư xả láng trong chương trình Trong nhà ngoài phố trên tivi của Kim Ngọc khiến khán giả luôn mở truyền hình đón xem và nhớ mãi. Cứ đi ra đường hay trở về xóm là người ta réo tên Tư xả láng mà gọi Kim Ngọc. Cũng vai diễn này giúp bà và nghệ sĩ Quốc Hòa - trong vai Hai mưa nắng - chạy show mệt nghỉ, cải thiện đời sống của Kim Ngọc và gia đình không ít.

Ba năm gần đây, về cộng tác kịch dài với Kịch Nụ Cười Mới, cái duyên hài của nghệ sĩ Kim Ngọc càng lúc càng đậm đà hơn bởi bà phát huy thêm được sở trường đóng bi, diễn tâm lý trên sân khấu cải lương của mình không ít. Xem Ông bà vú hay Ra Giêng anh cưới em, có thể thấy vai diễn của nghệ sĩ Kim Ngọc đã tung hứng, nâng thêm chiều sâu cho vai diễn của danh hài Hoài Linh và các nghệ sĩ trẻ không ít. Thế nên sự vắng mặt đột ngột của bà khiến sân khấu vắng một khoảng trống rộng và buồn đầy tiếc nuối!

Bây giờ đây, đông đảo giới nghệ sĩ đang thương tiếc đổ về kính viếng bà. Hẳn bà ra đi cũng được vui với nghĩa tình ấm áp của đồng nghiệp và khán giả; nhất là khi Hiếu Hiền - con trai bà đang là một diễn viên hài trẻ được công chúng ngày càng yêu mến. Đám tang của nghệ sĩ Kim Ngọc được tổ chức tại tư gia, C9/4B10 Phạm Hùng, phường Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 21-1, đưa đi an táng tại chùa Linh Sơn, quận 9, TP.HCM.

HÒA BÌNH