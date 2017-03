Nghệ sĩ Lý Huỳnh: Tôi không tin Lý Hương bị bắt

Lý do cơ quan an ninh Mỹ bắt giữ Lý Hương vẫn được giữ kín. Theo báo này, Lý Hương bị bắt vì liên quan đến vụ tranh chấp con của nữ diễn viên này. Chiều hôm qua, nghệ sĩ Lý Huỳnh cho biết: “Cho đến giờ phút này tôi chưa hề nhận được thông tin từ cơ quan chức năng thông báo là con tôi bị cơ quan an ninh Mỹ bắt giữ. Tôi chưa đọc Báo Tiền Phong nên không biết nội dung bài báo đó nói gì. Vợ tôi và Lý Hương đã đi Mỹ cả tuần nay. Nếu Hương bị bắt thì vợ và người thân của tôi bên Mỹ phải báo cho tôi biết chứ”.

Về hai thông tin cho rằng Lý Hương bị bắt vì liên quan đến việc tranh chấp tài sản và quyền nuôi con với người chồng cũ và mang theo số lượng lớn kim cương, nghệ sĩ Lý Huỳnh cho biết khó có khả năng xảy ra. Theo ông, vụ ly hôn giữa Hương và chồng cũ đã được tòa xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ tháng 9-2007. Việc tranh chấp tài sản và quyền nuôi con đã thể hiện rõ ràng trong bản án. Thứ hai, vợ con ông đi du lịch chứ đâu có đi buôn bán mà mang theo số lượng lớn kim cương. Hương vừa đóng xong bộ phim dài tập Mưa thủy tinh. Hương đi du lịch vài tuần. Sau khi về, Hương tiếp tục tham gia bộ phim khác. Ông nói rằng mình không tin là Hương bị bắt.

“Tôi sẽ liên hệ với vợ con ở Mỹ và cơ quan chức năng để xác minh thông tin trên. Đến giờ phút này, tôi không cảm thấy có gì lo lắng cả. Tôi nghĩ đây là thông tin không chính xác. Tôi tin rằng trong vài ngày tới Lý Hương về Việt Nam, trắng đen sẽ rõ ràng thôi mà!” - ông nói.