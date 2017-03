Nghệ sĩ Minh Vương tổ chức sinh nhật lớn kiểu live show

Rất nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như: Bạch Tuyết, Thanh Sang, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh điền, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh, Đỗ Quyên, Giang Châu, Tài Bửu Bửu, Phú Quý, Bảo Anh, Cẩm Tiên, Phượng Hằng, Đức Phú, Minh Minh Tâm, Vương Cảnh… và các đạo diễn như Hoa Hạ… đã đến tham dự buổi tiệc này. Ngoài ra còn có nhiều khách mời là lãnh đạo ngành văn hóa thành phố, các bác sĩ đã giúp nghệ sĩ Minh Vương mổ thận thành công, các bạn bè, thân hữu của gia đình nghệ sĩ Minh Vương trong nước hay từ nước ngoài về…

Buổi tiệc được tổ chức với một sân khấu riêng trải thảm đỏ, có đầy hoa khách tặng và trang trí nhiều hình ảnh kỷ niệm 50 năm cuộc đời đi hát của Minh Vương. Nghệ sĩ Minh Vương không dự tiệc mà túc trực suốt ở sân khấu để đón khách và chụp ảnh lưu niệm. Ông tuyên bố đây là buổi tiệc lớn nhất của đời ông, do con ông là chủ nhà hàng Thiên Vương Tửu dành tặng. Buổi tiệc cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm ông tròn “40 tuổi”. Bởi ông như tái sinh cuộc đời mới do được ghép thận của một thanh niên 36 tuổi cách đây 4 năm. Ông thấy mình nói nhiều, mạnh dạn, vui tươi, tràn đầy sinh lực, niềm vui sống khác hẳn bản tính rụt rè, ít nói trước đây. Bởi thế sân khấu hôm nay là của riêng ông, ông “độc chiếm” trình diễn sáu bài tân cổ như một live show.

Và nghệ sĩ Minh Vương đã trẻ trung, nhí nhảnh, thay sáu bộ đồ màu khác nhau cho mỗi bài tân cổ. Ông ca từ những bài tân cổ mới được viết riêng cho mình đến những bài bài tân cổ từng vang danh của soạn giả Viễn Châu như Sầu vương ý nhạc, rồi đến cả những bài tân cổ được viết từ những ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hành như Nhỏ ơi, Vợ người ta…

Bài tân cổ Ghép thận được nghệ sĩ Tài Bửu Bửu, Anh Thư viết riêng tặng ông gây xúc động cho khán giả bởi nó mô tả chính xác cuộc đời ông. Đó là hành trình của chàng thanh niên Nguyễn Văn Vưng từ một đứa nhỏ đi trùn chỉ cho cá lia thia ăn, chợt nghe ca cổ mê mẩn, được thầy nhận vô học, cho đi thi ca cổ, trở thành khôi nguyên vọng cổ rồi một nghệ sĩ Minh Vương vang danh. Rồi người nghệ sĩ ấy đã một lần thêm tái sinh sau một ca ghép thận thành công. Bài ca chứa nhiều tình cảm tha thiết tri ân cuộc đời, nghề nghiệp, đồng nghiệp, khán giả, ân nhân hiến thận của nghệ sĩ Minh Vương. Nó thể hiện sự da diết yêu thương cuộc đời, sân khấu, khán giả của nghệ sĩ Minh Vương với những câu như “Xin đừng bắt tôi rời xa ánh đèn sân khấu” khiến khán giả rưng rưng.

Không chỉ ca cổ mùi mẫn, nghệ sĩ Minh Vương còn hát và nhún nhảy rất sung những bài nhạc trẻ thịnh hành dẫn vào bài ca. Ông tự hào bảo rằng: “Người ta thắc mắc tôi nhảy điệu gì sao mà hổng giống ai. Tôi nói mình nhảy điệu Minh Vương vì điệu này tự tôi nghĩ ra, bởi tôi đâu có biết nhảy. Điệu này tôi nhảy cho cả thế giới coi luôn, vì khán giả bên Mỹ, bên Pháp cũng điện về hỏi tôi mà”.



Có nhiều chuyện hay về Minh Vương đã được tiết lộ ở buổi sinh nhật này. Minh Vương cho biết ông và nghệ sĩ Thanh Tuấn cùng học một thầy dạy ca cổ. Cả hai cùng có giọng ca tốt nên thầy không biết chọn “đứa nào” đi thi “Khôi nguyên vọng cổ”. Vậy nên thầy cho bốc thăm mà Minh Vương may mắn bốc được thăm đi thi nên trở thành “Khôi nguyên vọng cổ”. Còn bác sĩ ghép thận cho Minh Vương thì nói chuyện khó khăn nhất của ông khi ghép thận cho nghệ sĩ này chẳng phải chuyện gì to tát mà là chuyện bắt nghệ sĩ Minh Vương uống thuốc đúng giờ, vì ông rất hay quên. Do đó phải có hẳn một trợ lý canh chừng, nhắc nhở chuyện uống thuốc của Minh Vương khi ông ghép thận.

“Hiền”, “Không biết giận ai”, “Phóng khoáng”, “Luôn nhường nhịn”, “Biết chia sẻ, giúp đỡ’… là những gì các nghệ sĩ đồng nghiệp nổi tiếng như Thanh Sang, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh… nói về nghệ sĩ Minh Vương.



