Nghệ sĩ Nhật dùng vải tơ sống Việt Nam làm tranh vải

Ngày 3-3 tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm tranh vải Nhật và các sản phẩm từ vải Nhật chính hãng với tên gọi “Duyên dáng Việt - Nhật” .

Đây là sự kiện nằm trong các hoạt động chào mừng sự kiện Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Hậu Michiko đến thăm Việt Nam.

Triển lãm “Duyên dáng Việt - Nhật” hội tụ những tác phẩm đặc sắc được làm từ vải Nhật chính hãng, trong đó tâm điểm là hai bức tranh vải độc đáo của nghệ sĩ Noriko Yasui.

Đây là hai bức tranh khổ lớn được ghép từ những mảnh vải khác nhau, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vải kimono và vải lụa, vải tơ sống Việt Nam... Hai bức tranh là câu chuyện được gửi gắm của nghệ sĩ Noriko Yasui về tình yêu và ước vọng. Hòa quyện là bức tranh được lấy cảm hứng từ thiên nhiên với sự yêu thích đặc biệt dành riêng cho các loại vải Việt Nam.



Một người xem bên tác phẩm “Hòa quyện”. Ảnh: V.T

Nữ nghệ sĩ Noriko Yasui đã sử dụng vải lụa tơ tằm của làng lụa Hải Dương, vải taffta, vải tơ sống Việt Nam cho tác phẩm này. Trong khi đó, Giấc mơ chưa hoàn thành là bức tranh ghép vải với sự hồi tưởng về thời thanh xuân và tình yêu đầu thuần khiết của chính tác giả từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Vải lụa màu đỏ của Việt Nam là chất liệu được Noriko Yasui lựa chọn trong bức tranh về tình yêu này.



Triển lãm còn giới thiệu nhiều bộ sưu tập vải Nhật với những họa tiết đặc trưng của xứ sở hoa anh đào như: Ngàn cánh hạc, Muôn sắc hoa, Hoa trà Camellia, Hoa hồng… do May No Hashi nhập trực tiếp vào Việt Nam.

Tại triển lãm, người xem còn được thưởng thức sự kết hợp của văn hóa truyền thống Việt Nam và nét đẹp của vải Nhật thông qua bộ sưu tập áo dài do May No Hashi phối hợp thực hiện cùng nhà thiết kế Sĩ Hoàng và nghệ nhân Vương Đình Hải.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 3-3 đến 7-3-2017 tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).