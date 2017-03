Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh qua đời

Theo gia đình nghệ sĩ, nghệ sĩ Võ An Ninh ra đi rất thanh thản, như chìm vào giấc ngủ sâu. Chị Lộc, con gái thứ bảy của ông, kể lại: "Chiều hôm qua, khi được bế vào giường sau khi ngồi xe lăn nói chuyện với mọi người, cha tôi có dấu hiệu nóng trong người. Việc này cũng bình thường bởi cha đã cao tuổi và cũng nhiều lần như thế. Khác biệt là tuy khó chịu, nhưng ông ngủ không mở mắt, há miệng như các lần trước. Rồi ông ngủ sâu và đi".

Chị Lộc cho biết thêm, chính sự thanh thản đó của lão nghệ sĩ giúp gia đình không quá đau buồn. Còn việc ông ra đi cũng không gây sốc bởi họ đã chuẩn bị tinh thần từ năm 2001, lúc ông bị tắc động mạch vành và bệnh viên Chợ Rẫy dự đoán không qua khỏi. "Lúc ấy, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa mà vẫn không thể nong được động mạch. Chúng tôi đã xây sẵn kim tĩnh cho cha ở Long Thành, Đồng Nai. Nhưng ông qua được. Đây là chuyện may mắn và kỳ lạ bởi nhiều lần cha tôi cứ mệt, gần ra đi thì lại hồi phục và sống khỏe. Như lần cha suy kiệt năm 2007, các anh chị em trong và ngoài nước đã tụ tập về đủ. Nhưng cha khỏe lại và chụp hình chung với tất cả các con. Thậm chí, căn bệnh khớp uống thuốc thông thường thôi mà cũng khỏi", chị Lộc chia sẻ.

Lễ viếng nghệ sĩ Võ An Ninh diễn ra từ 8h ngày 6 đến 9/6 tại tư gia. Gia đình ông không tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố bởi muốn chờ con cháu về đủ đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng được tiến hành vào lúc 7h ngày 9/6 tại Long Thành, Đồng Nai.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh tên thật là Vũ An Tuyết sinh ngày 18/6/1907. Lúc sinh thời, ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng. Các thành tích của ông: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Công dân danh dự TP HCM...

Về tác phẩm, Võ An Ninh cũng được ghi nhận là một tài năng lớn, ghi lại những khoảnh khắc có giá trị về lịch sử, xã hội... Đáng kể là bức ảnh Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn độc lập, bộ ảnh về nạn đói Ất Dậu với cảnh hai em bé ngồi bên cây số 2 Thái Bình chờ chết, tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng, Chợ bán nồi đất, Đẩy thuyền ra khơi...

Một bảo tàng mang tên Võ An Ninh sẽ được gia đình lên kế hoạch xây dựng gần UBND quận 2, TP HCM.

Những tác phẩm nổi tiếng của Võ An Ninh

Năm 1945, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh một mình, một máy ảnh, đạp xe suốt đoạn đường Hà Nội - Thái Bình chụp lại nạn đói đang hoành hành. Tấm lòng giàu cảm xúc giúp người nghệ sĩ để lại cho đời nhiều bộ ảnh có giá trị.