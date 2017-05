Nghệ sĩ Phùng Há và ngày sinh nhật 30-4

Sáng 30-4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà đã đại diện lãnh đạo thành phố đến chúc thọ NSND Phùng Há tròn 99 tuổi tại lễ sinh nhật của bà được tổ chức tại chùa Nghệ Sĩ, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Hơn 10 năm qua, đã thành thông lệ, hàng năm lãnh đạo TP.HCM luôn có mặt trong ngày sinh nhật của NSND Phùng Há để thể hiện tình cảm, sự quan tâm của thành phố đến vị nghệ sĩ lão thành đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật của nước nhà. Ngay ngày sinh nhật vào 30-4 hàng năm của NSND Phùng Há cũng do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chọn giúp bà. Do hoàn cảnh tuổi thơ cha mẹ khó nghèo, chỉ lo mưu sinh, nghệ sĩ Phùng Há đã không biết được ngày sinh của mình. Sau 1975, thể hiện sự quý mến tài năng, đức độ của bà, cố Thủ tướng đã chọn một ngày thật có ý nghĩa đối với dân tộc là ngày thống nhất đất nước làm ngày sinh nhật của bà. Ông cũng thường có mặt trong những lễ sinh nhật của bà khi còn tại chức. NSND Phùng Há đã rất vui với ngày sinh nhật do “người bạn quý” Võ Văn Kiệt chọn cho. Và bà đã thể hiện nhân cách của một nghệ sĩ lớn, xứng đáng với tình cảm của lãnh đạo đất nước và đồng nghiệp, khán giả dành cho mình.

Ở độ tuổi hơn 80, khi còn minh mẫn, khỏe mạnh, NSND Phùng Há đã đề nghị gọi lễ sinh nhật do các cơ quan chức năng, nghệ sĩ thế hệ con cháu, khán giả luôn tổ chức cho mình vào ngày 30-4 hàng năm là “Lễ sinh nhật nhớ ơn cha mẹ”. Bà ngỏ lời cùng tất cả những ai yêu quý bà hãy chuyển những món quà, lẵng hoa dự định tặng bà thành tiền từ thiện giúp người nghèo. Hàng năm, vào sinh nhật mình bà đều cùng các mạnh thường quân tổ chức những chuyến từ thiện mừng tuổi một cách ý nghĩa.

Ở sinh nhật sáng 30-4 năm nay, dù đã rất yếu ở tuổi 99 nhưng trước sự hỏi han ân cần của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà, NSND Phùng Há vẫn còn phấn khích đá chân, múa tay ra bộ để diễn vai Lữ Bố khiến mọi người vỗ tay thích thú mà cũng sợ bà... té. Rất vui vì sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, khán giả vây quanh, nghệ sĩ Phùng Há đã quên mệt, trở thành... “siêu mẫu” 99 tuổi. Bà liên tục tạo dáng, giữ dáng đẹp trên chiếc ghế tựa đáp ứng nhu cầu được chụp ảnh chung không ngớt của quan khách. Cảm động nhất là sự quan tâm đặc biệt của lão nghệ sĩ trăm tuổi với các cháu bé tuổi nhi đồng. Chỉ với những khách dự sinh nhật nhí này, bà mới có sự ưu ái đặc biệt là nắm tay, hỏi chuyện.

Đến dự lễ sinh nhật của bà năm nay có rất đông khán giả và nhiều nghệ sĩ các thế hệ như Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang Nguyễn Quốc Hùng; các soạn giả Kiên Giang, Phi Hùng; các đạo diễn Ca Lê Hồng, Nguyễn Minh Ngọc; các nghệ sĩ Diệp Lang, Tô Kim Hồng, Mỹ Chi, Phú Quý, Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân, Vương Cảnh, Khánh Tuấn, Tâm Tâm... MC Thanh Bạch thì từ ngày hôm trước kéo đến suốt lễ đã lo chạy chương trình, sắp xếp hẳn hai sân khấu cho nhiều nghệ sĩ, ca sĩ trẻ diễn chúc thọ bà và phục vụ khán giả. Riêng trong ngày 29-4, Hội Sân khấu TP.HCM do soạn giả Lê Duy Hạnh dẫn đầu và nhiều nghệ sĩ khác như NSƯT Bạch Tuyết cũng đã đến thăm, chúc mừng sinh nhật sớm NSND Phùng Há.